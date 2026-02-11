ESCUCHÁ RN RADIO
Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este jueves 12 de febrero en Neuquén

La interrupción en el servicio eléctrico será para realizar tareas de mantenimiento. El sector que alcanzará y horas a tener en cuenta.

Redacción

Por Redacción

CALF informó sobre un corte de luz en Neuquén capital.

CALF informó sobre un corte de luz en Neuquén capital.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará a un sector de la ciudad de Neuquén el jueves 12 de febrero.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el jueves

CALF indicó que el corte programado para este 12 de febrero será de la siguiente forma:

  • Horario: De 07:00 a 12:00 h.
  • Zona afectada: Autovía Norte – Zona aledaña al hospital Norpatagónico
  • Motivos: Realizar mantenimiento en líneas de Media Tensión y Subestación Transformadora.

