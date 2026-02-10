ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este miércoles 11 de febrero en Neuquén

La interrupción en el servicio eléctrico será para realizar remodelación de línea de distribución. El sector que alcanzará y horas a tener en cuenta.

Redacción

Por Redacción

Corte de luz en Neuquén. Foto: archivo Florencia Salto.

Corte de luz en Neuquén. Foto: archivo Florencia Salto.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará a un sector de la ciudad de Neuquén.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el miércoles

CALF indicó que el corte programado para este 11 de febrero será de la siguiente forma:

  • Horario: De 07:00 a 12:00 h.
  • Zona afectada: desde Belgrano a San Martín entre Rafaela y Godoy.
  • Motivos:
    Remodelación de línea de distribución de Media Tensión y Subestación Transformadora para mejora de servicio.

Temas

CALF

Corte de luz

Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará a un sector de la ciudad de Neuquén.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios