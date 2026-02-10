Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este miércoles 11 de febrero en Neuquén
La interrupción en el servicio eléctrico será para realizar remodelación de línea de distribución. El sector que alcanzará y horas a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará a un sector de la ciudad de Neuquén.
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el miércoles
CALF indicó que el corte programado para este 11 de febrero será de la siguiente forma:
- Horario: De 07:00 a 12:00 h.
- Zona afectada: desde Belgrano a San Martín entre Rafaela y Godoy.
- Motivos:
Remodelación de línea de distribución de Media Tensión y Subestación Transformadora para mejora de servicio.
