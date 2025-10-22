ESCUCHÁ RN RADIO
Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este jueves 23 de octubre

La interrupción en el servicio eléctrico será para remodelar una línea de media tensión y el mantenimiento de una línea de baja tensión. Los sectores que alcanzará y horarios a tener en cuenta.

Redacción

Por Redacción

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará dos sectores de la ciudad este jueves. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Los cortes de luz programados en Neuquén este jueves 23: zonas y horarios

CALF indicó que el corte programado para este jueves 23 de octubre será de la siguiente forma:

  • De 7.30 a 12.30: Domingo Savio a Pellegrini, entre Da Vinci y acceso a Nueva España.
  • De 8.00 a 10.00: J. J. Lastra y Bosch «Soldimet».


