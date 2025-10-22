Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este jueves 23 de octubre

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará dos sectores de la ciudad este jueves. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Los cortes de luz programados en Neuquén este jueves 23: zonas y horarios

CALF indicó que el corte programado para este jueves 23 de octubre será de la siguiente forma: