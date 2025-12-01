Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte programado de luz para este martes 2 de diciembre en Neuquén
La interrupción será por remodelaciones protección inteligente. El horario programado del corte y qué zonas abarcará.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz programado en la ciudad de Neuquén para este martes 2 de diciembre. Desde la cooperativa solicitan tener en cuenta los horarios para evitar cualquier inconveniente.
Corte de luz programado en Neuquén este martes 2 de diciembre: zonas y horarios
CALF informó que los trabajos de reparación serán:
- 7.30 a 12.30: zona aledaña a Famailla hasta Aguado, entre Lázaro Martin y Los Álamos.
Motivo del corte programado en Neuquén de este martes 2 diciembre de noviembre
El trabajo será para remodelar alimentador de Media Tensión y colocar protección inteligente con telecomando.
Desde CALF solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas afectadas son aproximadas.
