Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte programado de luz para este martes 2 de diciembre en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz programado en la ciudad de Neuquén para este martes 2 de diciembre. Desde la cooperativa solicitan tener en cuenta los horarios para evitar cualquier inconveniente.

Corte de luz programado en Neuquén este martes 2 de diciembre: zonas y horarios

CALF informó que los trabajos de reparación serán:

7.30 a 12.30: zona aledaña a Famailla hasta Aguado, entre Lázaro Martin y Los Álamos.

Motivo del corte programado en Neuquén de este martes 2 diciembre de noviembre

El trabajo será para remodelar alimentador de Media Tensión y colocar protección inteligente con telecomando.

Desde CALF solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas afectadas son aproximadas.