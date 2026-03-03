Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para el miércoles 4 de marzo en Neuquén
La interrupción en el servicio eléctrico será para hacer mantenimiento en instalaciones. El sector que alcanzará y horas a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó dos cortes programados de luz que alcanzará a dos sectores de la ciudad de Neuquén el próximo miércoles 4 de marzo.
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el miércoles
CALF indicó que los cortes programados para este 4 de marzo serán de la siguiente forma:
- De 07:30 a 12.00 h: Desde Houssay hasta Domene entre las calles Ignacio Rivas y Gatica. Se trata de un corte autorizado para realizar remodelación en instalaciones de distribución troncal.
- De 08:00 a 11:00 h: Hilario Cuadros desde Dr. Benedetti hasta Belgrano. Cipolletti 250 hasta Hilario Cuadros. Será para realizar la reparación aislación de doble terna de conductores subterráneos en salida de Subestación Transformadora.
