Cuidado con esta planta: es común en jardines pero puede ser tóxica para personas y mascotas

En esta oportunidad hablamos del Laurel de flor, una planta rústica que brinda varias utilidades tanto para destacar en el jardín como agrupación arbustiva, como para cortavientos en patios, terrazas, o para un hermoso tropario en macetón por su gran tolerancia al recorte.

Con toda su belleza a favor, hay que tener en cuenta también que puede causar intoxicaciones en niños o animales en caso de ser consumida.



Detalles



Es una planta que responde muy bien a la poda, rebrotando con fuerza. A menudo se emplea para formación de setos o agrupaciones arbustivas. Su nombre científico es Nerium oleander y comúnmente en nuestra zona, se la conoce (además de como “laurel de flor o de jardín”) como “adelfa”, “baladre” o “triniraria”.

El Laurel de flor es muy empleado en parques públicos debido a su follaje perenne y su destacada floración, que nos regala un atractivo visual único. Esta planta pertence a la familia Apocynaceae y es una especie muy adaptable a las sequías, al mar y al calor, aunque para una buena floración necesita de buenos riegos y también del sol.

El desarrollo y crecimiento del laurel es ideal para embellecer el jardín, espacios verdes y parques porque alcanza una altura de 2 a 3 metros, y también se expande 2 o 3 metros en el ancho de su copa una vez desarrollada.



Se puede utilizar el “Laurel de flor” para el armado de cercos al frente de nuestros hogares, o en nuestro patio.



Sus hojas lanceoladas son venenosas y por eso se debe tener todos los cuidados con los niños y los animales que la rodeen. Su floración sorprende con su hermosura, variando en los colores rojos, rosa y blanco.

Se presentan flores simples y también dobles. Cuando éstas cumplen su ciclo de maduración dan lugar a unos frutos de forma alargada y carnosa, primero de color marrón y, cuando se secan -porque estos maduran-, se abren y sueltan las semillas vellosas dispersándose con el viento.

Indudablemente, el laurel de flor es una planta que tiene su magia y una gran belleza, pero sin olvidarnos que tiene su lado negativo por su toxicidad.



Consejos



En esa oportunidad, RÍO NEGRO buscó la palabra del especialista Ricardo Vázquez, de “El Vivero” de Roca, para asesorarnos y repasar todos los cuidados que debemos tener para disfrutar de su imponente presencia y encanto.

“Esta planta necesita lugares muy iluminados para florecer, aunque es muy notable su floración porque necesita del sol para un buen desarrollo de flores, también es bueno un lugar de media sombra”, explicó el profesional.

Si bien la planta resiste la sequía y el intenso calor del verano de nuestra zona, el experto aconseja el mantenimiento sin descuidar el riego en época de altas temperaturas.



La planta, también conocida como “adelfa”, tiene unas flores muy hermosas.



Durante el otoño, muchas personas deciden renovar el jardín dando lugar a una especie como esta, pero para eso se debe tener en cuenta que ya se asoma el frío del invierno. Vázquez aconseja “asegurar el origen de la planta al momento de adquirirla, ya que la mayoría provienen de viveros de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza”.

En base a ello, recomienda que la planta ya se encuentre adaptada al clima de la zona, caso contrario se deberá tener la precaución de cubrirla con telas anti heladas hasta lograr su adaptación total.

El “Laurel de flor” es una planta arbustiva, que depende de la forma que le queremos dar y su utilidad. Se emplea muy bien para cercos vivos y para lograr este tipo de utilidad en la planta -y que se desarrolle bien arbustiva-, Vázquez aconseja “plantar entre un metro a un metro y medio de una planta a otra y permitir su ramificación desde abajo dando la forma después con la poda”. También se la puede formar como trepario redondeando su copa. Para lograr ese detalle, el experto recomienda ir cortando las ramas desde abajo y llevandole el tronco hacia arriba.

“Si bien las flores características son blancas, rojas y rosadas, también hay una variedad de color salmón. Es muy decorativa y en Roca se la puede apreciar en la entrada de la ciudad”, aclara; al tiempo que agrega que “son plantas ideales para nuestra zona porque resisten bien nuestro clima de bajas temperaturas y también el sol intenso, pero aconsejo que se ubique a media sombra, porque en nuestra zona el sol es bastante dañino”.





En cuanto a su multiplicación, si bien se reproduce fácilmente por esquejes durante todo el año, también lo hace por semillas en primavera.

Para la poda, Vázquez recomienda realizar esta tarea en los meses de julio y agosto como la mayoría del resto de las plantas y árboles. También es una buena época para sacar los mejores esquejes. Para ello se debe sacar los tallos más jovenes de la planta, donde las ramas recién se están formando más gruesas y leñosas.

“Se corta de 15 a 20 centímetros, no más que eso, se le quitan las hojitas y se dejan solo las de la punta. Luego se procede a plantarlas en macetas, con tierra rica en nutrientes mezclada de resaca y arena para que tengan un buen drenaje. Se le puede colocar enraizante antes de plantarlas. Este puede ser orgánico, como por ejemplo el uso de la miel”, aclara Vázquez.

En cuanto al abono, es un aporte muy importante para las plantas y Vázquez recomienda emplearlo al finalizar el invierno, cuando ya la planta esta agarrando fuerza de nuevo, después de la poda.

“Este puede ser un abono químico o natural con algún compost o abono de lombríz, que hará que las flores crezcan y tengan más fortaleza, sobre todo las de floracion doble que tienden a caer por su propio peso”, asegura el experto; y culmina explicando que “el abono hace que se mantengan más erguida y segura a la rama”.



Para tener en cuenta sobre esta planta



* Los cuidados con este arbusto tienen especial importancia a la hora de prevenir intoxicaciones accidentales, no solo en niños y en nuestros animales, sino en aquellas personas que confundan el laurel para uso gastronómico (Laurus nobilis) con el laurel para uso exclusivo ornamental (Nerium oleander L.).

* El “Laurel de jardín” es un arbusto para adornar parques y jardines. Jamás debe ser considerado para ningún uso humano diferente, sea ingesta de sus partes crudas, en infusión, cocción o en preparación de ungüentos para la piel.

* Los componentes de esta planta pueden ocasionar intoxicaciones cuando son utilizados en forma indebida ocasionando náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal; aumento de la producción de orina; arritmias; temblores, convulsiones, coma; y alteraciones del potasio en sangre (que pueden agravar el cuadro cardíaco).

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