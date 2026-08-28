Servicio a la comunidad: EdERSA anunció cortes programados para este domingo en Roca y Cervantes

Corte programado para el domingo en Roca y Cervantes. Foto: Marcelo Ochoa

La empresa distribuidora EdERSA informó que este domingo 30 de agosto se realizará un corte programado de energía eléctrica que afectará a distintos sectores de General Roca y a la totalidad de Cervantes.

La interrupción se extenderá de 8 a 15:30, debido a trabajos de mantenimiento programados que llevará adelante la empresa transportista Transcomahue en las instalaciones internas de la Estación Transformadora ET4GR, desde donde se abastece a gran parte de ambas localidades.

Para reducir el impacto, EdERSA transferirá parte de la demanda hacia otra estación transformadora. De esta manera, se buscará mantener el suministro en sectores donde funcionan clínicas privadas, el Hospital Regional López Lima y organismos de Salud. Sin embargo, la empresa advirtió que, por limitaciones técnicas y de seguridad, no será posible abastecer a toda la demanda.

Aprovechando la interrupción, EdERSA también realizará trabajos de poda superior y mantenimiento en las redes de Media Tensión.

Qué sectores serán afectados

El corte alcanzará a toda la localidad de Cervantes y a numerosos sectores de General Roca.

En la zona urbana, estará comprendido el cuadrante delimitado por las calles Gadano, San Juan, Alsina y Sarmiento.

También se verán afectados numerosos barrios, entre ellos Norte, Don Fernando, 118 Viviendas, 122 Viviendas, 500 Viviendas, Universitario, Parque Industrial, Islas Malvinas, Las Angustias, La Barda, Aeroclub, Alfonsina Storni, Noroeste, Quinta 25, 1 de Septiembre, Modelo, Villa Obrera, Parque San Juan, María Auxiliadora, Villa San Martín, Villa del Sol, Villa Industrial, Don Bosco, Progreso, La Unión, La Ribera, Apycar, La Costa, Mosconi, Don Emilio, Villa del Río, El Manzanar, La Casona, San Martín, 174 Viviendas y Central, entre otros.

El suministro también será interrumpido en Colonia Fátima, Loteo Paumayén y distintos sectores de la zona de chacras.

Desde EdERSA solicitaron a los vecinos de las zonas alcanzadas tomar las previsiones necesarias ante la interrupción del servicio.