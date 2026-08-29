Delfino habló tras la polémica entrada de Flores a Marcich en el partido entre Boca y Lanús

La repercusión por el caliente duelo disputado en la cancha de Boca continuó sumando capítulos tras el triunfo agónico del Xeneize. En medio del fuerte malestar expresado públicamente por Lanús y su cuerpo técnico debido a una dura entrada de Leonel Flores sobre Sasha Marcich y la no expulsión del jugador local, Germán Delfino, encargado de comandar la cabina tecnológica, dio explicaciones detalladas sobre la jugada.

Al referirse a la acción que desató la bronca visitante, el árbitro argumentó los motivos por los cual desestimaron una sanción mayor: «Nosotros analizamos la acción en la cabina, nos dio que va de costado el jugador de Boca, ambos con las piernas en el aire, golpea con el taco del botín, no es un golpe pleno, es una fuerza media, el jugador de Lanús se levantó a los 40 segundos sin atención médica, ahí te das cuenta que el golpe no tuvo la fuerza de lo que parece en una sola cámara lenta súper slow que se ve el golpe».

Los jugadores de Lanús reclamaron roja para Flores tras una fuerte patada del futbolista de Boca. pic.twitter.com/Xm3yzfhT23 August 29, 2026

De este modo, desde el videoasistente ratificaron que la apreciación de campo de amonestar se mantuvo dentro de los parámetros esperados.

Asimismo, Delfino remarcó que la jugada se debió encuadrar dentro de la subjetividad reglamentaria habitual: «Para nosotros también era una acción temeraria como considero el árbitro en campo. Es totalmente interpretativa».

Para cerrar, el responsable del VAR sugirió la divulgación de los materiales internos y pidió comprensión ante situaciones de esta índole al señalar: «Ojalá pongan el audio de nuestro análisis, pueden estar de acuerdo o no, son jugadas grises», mientras aclaraba que se mantuvo al margen del revuelo posterior al confesar: «No vi nada post partido».