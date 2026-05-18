Todo lo que debés saber sobre el nuevo reintegro del Programa Hogar para 2026 y sus requisitos

En mayo 2026, el sistema de asistencia para el consumo de gas envasado y servicios de red ha completado su transición hacia un modelo de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El antiguo Programa Hogar ha sido sustituido por un mecanismo de reintegro directo que busca mayor transparencia y eficiencia distributiva.

Bajo esta nueva modalidad del Programa Hogar, la Secretaría de Energía y ANSES coordinan una bonificación de $9.593 por garrafa, la cual se acredita de forma inmediata al momento de la compra.

Este cambio estructural no solo afecta al gas licuado, sino que se integra a un esquema de topes de consumo para electricidad y gas natural, exigiendo una revalidación obligatoria de datos para todos los usuarios vulnerables.

¿Cómo inscribirse en el ReSEF para mantener el beneficio del Programa Hogar?

Para los beneficiarios del ex Programa Hogar, la continuidad de la asistencia ya no es automática. Es imperativo completar la inscripción en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), disponible a través de la plataforma oficial del Gobierno o mediante la aplicación Mi Argentina.

Aunque el registro permanece abierto sin una fecha límite estricta, el subsidio solo comenzará a aplicarse una vez que el usuario haya sido validado en el sistema.

Este trámite es la «llave de acceso» para recibir la bonificación mensual, que durante este período invernal cubre hasta dos garrafas por mes. El proceso requiere que el titular presente una declaración jurada de sus ingresos y composición familiar, permitiendo que el Estado identifique con precisión a los hogares que realmente carecen de red de gas natural.

Billeteras virtuales y pagos: el nuevo requisito de BNA+ y MODO para el Programa Hogar

Una de las innovaciones más importantes de los Subsidios Energéticos Focalizados en 2026 es la obligatoriedad del pago digital. Para que el reintegro de los $9.593 se haga efectivo, el beneficiario debe realizar la compra de la garrafa obligatoriamente a través de las billeteras virtuales BNA+ o MODO (incluyendo todos los bancos adheridos).

Este mecanismo permite que el subsidio opere de forma instantánea en el punto de venta. Al utilizar estos canales, el sistema reconoce al usuario inscripto en el ReSEF y devuelve el monto bonificado en el acto.

Esta transparencia busca eliminar intermediarios y asegurar que el precio final pagado por el consumidor se ajuste a lo estipulado por la Secretaría de Energía, independientemente del valor de mercado del producto.

Programa Hogar: criterios de exclusión y topes de patrimonio en mayo 2026

El acceso a los subsidios de electricidad, gas por red y garrafas está rígidamente segmentado según el patrimonio del hogar. La Secretaría de Energía ha definido criterios claros que inhabilitan la percepción del beneficio, incluso si se cumple con los rangos de ingresos.

Quedarán excluidos de los beneficios los hogares que posean:

Vehículos : un automóvil con antigüedad igual o menor a tres años (salvo hogares con un integrante con CUD).

: un automóvil con antigüedad igual o menor a tres años (salvo hogares con un integrante con CUD). Propiedades: tres o más inmuebles registrados a nombre del grupo familiar.

tres o más inmuebles registrados a nombre del grupo familiar. Bienes de lujo: embarcaciones, aeronaves o activos societarios.

Bonificaciones en electricidad y gas natural tras el Programa Hogar: el esquema de ahorro 2026

Más allá de la garrafa social, el nuevo régimen establece una bonificación base del 50% en los consumos de electricidad durante todo el año, con diferenciales para zonas cálidas. En el caso del gas natural por red, el subsidio se concentra exclusivamente en los meses de mayor demanda invernal.

Como dato adicional, durante todo el año 2026 rige un beneficio extraordinario: una bonificación del 25% adicional que comenzó en enero y que irá disminuyendo mensualmente hasta desaparecer en diciembre.

Por ello, la Secretaría de Energía recomienda a los usuarios residenciales, entidades de bien público y clubes de barrio realizar sus trámites de tarifa diferencial a la brevedad para mitigar el impacto de la transición tarifaria.