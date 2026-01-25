ESCUCHÁ RN RADIO
Servicio a la comunidad: Edersa anunció cortes programados de luz este lunes en Viedma y Cinco Saltos

Desde la empresa indicaron que los trabajos forman parte de un plan de mejoras orientado a garantizar un servicio "más seguro, previsible y de calidad".

Redacción

Por Redacción

Cortes programados en Río Negro este lunes. Foto: gentileza.

La distribuidora Edersa informó que este lunes 26 de enero se realizarán cortes programados de energía eléctrica en sectores de las ciudades de Viedma y Cinco Saltos, como parte de trabajos de mantenimiento, modernización y ampliación de la red de distribución.

Desde la empresa indicaron que las tareas buscan fortalecer el sistema eléctrico, mejorar la calidad del servicio y permitir la incorporación de nuevos usuarios a la red.

Detalle de los cortes

Viedma

De 9 a 11, en calle Padre Argentinos, entre Moreno y Álvaro Barros.

Cinco Saltos

De 10 a 12, en los barrios Almanza y Obreros Unidos.

Edersa solicitó a los vecinos de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias durante el período de interrupción del suministro eléctrico. Según informaron, los trabajos forman parte de un plan de mejoras que apunta a garantizar un «servicio más seguro, previsible y de calidad».


