Tormentas, calor y ráfagas en el Alto Valle este domingo, y alerta para el este de Río Negro

Pronóstico de tormentas en el Alto Valle de Neuquén y Río Negroi Foto. Archivo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta en el centro y este de Río Negro para este domingo 25 de enero. Además, hay pronosticadas tormentas y ráfagas para el Alto Valle.

Será una jornada calurosa con máximas de 34º C.

Tormentas y ráfagas en el Alto Valle

Para Neuquén, el SMN anunció tormentas para la tarde de hoy y seguirán de forma aislada durante la noche. Además, se esperan ráfagas de hasta 60 km/h. La máxima será de 34º C.

De igual modo en General Roca y Villa Regina. Aunque en estos puntos habrá vientos de menor intensidad.

Alerta por tormentas en el centro y este de Río Negro

Entre las localidades alcanzadas por la advertencia se encuentran Choele Choel, Conesa, San Antonio, Viedma y Valcheta, además de otras ciudades de la región.

«El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente», indicó el SMN.

Recomendaciones durante la alerta por tormentas

Ante este panorama, las autoridades recomiendan extremar las precauciones y seguir una serie de medidas preventivas para evitar riesgos: