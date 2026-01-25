Tormentas, calor y ráfagas en el Alto Valle este domingo, y alerta para el este de Río Negro
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una nueva jornada con temperaturas elevadas en la región. Se esperan tormentas y ráfagas este 25 de enero en Neuquén y Río Negro.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta en el centro y este de Río Negro para este domingo 25 de enero. Además, hay pronosticadas tormentas y ráfagas para el Alto Valle.
Será una jornada calurosa con máximas de 34º C.
Tormentas y ráfagas en el Alto Valle
Para Neuquén, el SMN anunció tormentas para la tarde de hoy y seguirán de forma aislada durante la noche. Además, se esperan ráfagas de hasta 60 km/h. La máxima será de 34º C.
De igual modo en General Roca y Villa Regina. Aunque en estos puntos habrá vientos de menor intensidad.
Alerta por tormentas en el centro y este de Río Negro
Entre las localidades alcanzadas por la advertencia se encuentran Choele Choel, Conesa, San Antonio, Viedma y Valcheta, además de otras ciudades de la región.
«El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente», indicó el SMN.
Recomendaciones durante la alerta por tormentas
Ante este panorama, las autoridades recomiendan extremar las precauciones y seguir una serie de medidas preventivas para evitar riesgos:
- Evitar salir durante el desarrollo de las tormentas.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el drenaje del agua.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
- Cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.
