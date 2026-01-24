Domingo bajo alerta: tormentas fuertes, granizo y ráfagas intensas en el centro y este de Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará este domingo al centro y este de la provincia de Río Negro. El fenómeno se espera para la tarde-noche del domingo y se extenderá hasta la mañana del lunes.

Alerta por tormentas en el centro y este de Río Negro

Entre las localidades alcanzadas por la advertencia se encuentran Choele Choel, Conesa, San Antonio, Viedma y Valcheta, además de otras ciudades de la región.

Según informó el SMN, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores de lluvia acumulada entre 10 y 20 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan extremar las precauciones y seguir una serie de medidas preventivas para evitar riesgos:

Evitar salir durante el desarrollo de las tormentas. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el drenaje del agua. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda. Cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas. Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

Desde el SMN insisten en mantenerse informados a través de los canales oficiales y prestar atención a posibles actualizaciones de la alerta, ya que las condiciones meteorológicas pueden variar con el correr de las horas.