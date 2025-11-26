ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Servicio a la comunidad: EdERSA anunció un corte de luz programado para este jueves 27 de noviembre en Roca

La distribuidora de energía anunció un corte programado para este jueves 27/11. Horarios y zonas afectadas.

Redacción

Por Redacción

EdERSA.

EdERSA.

La distribuidora eléctrica EdERSA informó que este jueves 27 de noviembre realizará un corte programado de energía en General Roca debido a trabajos de mantenimiento y modernización en instalaciones de media tensión.

Según detalló la empresa, la interrupción del servicio se llevará a cabo entre las 8:30 y las 10:30, afectando a varios barrios del corredor Viterbory. Entre ellos se encuentran:

  • Viejo Polo
  • La Toscana
  • Pino Azul 1 y 2
  • La Pedrera
  • Patagonia Norte
  • La Campigna
  • Vista Barda Sur

Desde la distribuidora solicitaron a los vecinos de los sectores involucrados tomar las medidas necesarias para reducir las molestias que podría ocasionar la falta de suministro, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

EdERSA recordó que este tipo de trabajos resulta fundamental para mejorar la calidad del servicio eléctrico, reforzar la seguridad operativa y avanzar en la modernización de la red en distintos puntos de la ciudad.


Temas

Corte de luz

Edersa

Roca

La distribuidora eléctrica EdERSA informó que este jueves 27 de noviembre realizará un corte programado de energía en General Roca debido a trabajos de mantenimiento y modernización en instalaciones de media tensión.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios