Servicio a la comunidad: EdERSA anunció un corte de luz programado para este jueves 27 de noviembre en Roca

La distribuidora eléctrica EdERSA informó que este jueves 27 de noviembre realizará un corte programado de energía en General Roca debido a trabajos de mantenimiento y modernización en instalaciones de media tensión.

Según detalló la empresa, la interrupción del servicio se llevará a cabo entre las 8:30 y las 10:30, afectando a varios barrios del corredor Viterbory. Entre ellos se encuentran:

Viejo Polo

La Toscana

Pino Azul 1 y 2

La Pedrera

Patagonia Norte

La Campigna

Vista Barda Sur

Desde la distribuidora solicitaron a los vecinos de los sectores involucrados tomar las medidas necesarias para reducir las molestias que podría ocasionar la falta de suministro, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

EdERSA recordó que este tipo de trabajos resulta fundamental para mejorar la calidad del servicio eléctrico, reforzar la seguridad operativa y avanzar en la modernización de la red en distintos puntos de la ciudad.