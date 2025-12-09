Servicio a la comunidad: Edersa anunció un corte programado de luz en Las Grutas este miércoles 10 de diciembre

En medio de la intensa ola de calor que atraviesa la costa rionegrina, Edersa anunció un corte programado de energía eléctrica para este miércoles 10 de diciembre, que afectará a un sector de Las Grutas.

Según informó la empresa, entre las 7 y las 10 las cuadrillas operativas realizarán tareas de mantenimiento en redes de baja tensión. La interrupción del servicio será necesaria para garantizar mejoras en la infraestructura eléctrica de la región.

Corte programado en Las Grutas: zona afectada

El corte abarcará el sector comprendido por las siguientes calles:

Curru Leuvu

Isla Novaro

Canal Escondido

Recomendaciones para los usuarios

1.- Desenchufar

Desenchufar computadoras, impresoras, cargadores de celulares y tablets, televisores y demás electrodomésticos en uso: desde heladeras, lavarropas, equipos de aire acondicionado, caloventores, hasta hornos microondas, cafeteras, tostadoras. Estos dispositivos son especialmente vulnerables a los golpes de tensión que a veces irrumpen tras la restitución del servicio.

2.- Apagar

Apagar interruptores de luz, también para protegerlos de las variaciones de voltaje. A lo sumo puede dejarse una sola lámpara encendida, que permita detectar cuándo se restablece el suministro.

3.- Esperar

Una vez restituido el suministro, esperar al menos tres minutos para volver a enchufar los dispositivos (la idea es asegurarse de que la corriente se encuentra estable otra vez). También conviene conectarlos de manera gradual para, de paso, evitar el riesgo de sobrecargar la red eléctrica.