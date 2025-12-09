Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte programado de luz para este miércoles 10 de diciembre en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz programado en la ciudad de Neuquén para este miércoles 10 de diciembre. Desde la cooperativa solicitan tener en cuenta los horarios para evitar cualquier inconveniente.

Corte de luz programado en Neuquén este miércoles 10 de diciembre: zonas y horarios

CALF informó que los trabajos serán este miércoles:

De 7.30 a 12.30: En zona aledaña a Autovía Norte, desde segunda hasta tercera rotonda.

Motivo del corte programado en Neuquén de este miércoles 10 de diciembre

Los trabajos en el lugar serán para conectar nuevas subestaciones transformadoras para abastecer a nuevos usuarios.

Desde CALF solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas son aproximadas.