ANSES: por el feriado de Semana Santa, cambia el calendario de jubilados, AUH y PNC

La Administración Nacional de la Seguridad Social suspenderá el calendario de pagos por el feriado de Semana Santa 2023. De esta manera, a partir del 10 de abril, continuarán los cobros de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y otras prestaciones.

Durante dos días, ANSES suspenderá su calendario de pagos al no haber actividad bancaria. Los días feriados por Semana Santa serán los siguientes:

– Jueves 6 de abril: el Jueves Santo es día no laborable, por lo que es decisión de cada empresa si se continúa o no con la actividad laboral. En tanto, el sector público no trabaja.

– Viernes 7 de abril: el Viernes Santo es feriado.

Calendario de pagos de la ANSES

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cobran, junto a sus haberes, un bono de $15.000 por Refuerzo de Ingresos:

– Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 3 de abril de 2023.

– Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 4 de abril de 2023.

– Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 5 de abril de 2023.

– Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 10 de abril de 2023.

– Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 11 de abril de 2023.

Fechas de cobro jubilados y pensionados abril 2023

Los jubilados y pensionados que perciban un haber mínimo, reciben el bono de $15.000. Luego, para quienes cuenten con más ingresos, el bono decrecerá progresivamente hasta los $5.000, que lo cobran quienes perciban hasta dos haberes mínimos.

Jubilados y pensionados con haber mínimo:

– Documentos terminados en 0: 12 de abril.

– Documentos terminados en 1: 13 de abril.

– Documentos terminados en 2: 14 de abril.

– Documentos terminados en 3: 17 de abril.

– Documentos terminados en 4: 18 de abril.

– Documentos terminados en 5: 18 de abril.

– Documentos terminados en 6: 19 de abril.

– Documentos terminados en 7: 19 de abril.

– Documentos terminados en 8: 20 de abril.

– Documentos terminados en 9: 21 de abril.

Jubilaciones que perciben más de un haber mínimo:

– Documentos terminados en 0 y 1: 24 de abril.

– Documentos terminados en 2 y 3: 25 de abril.

– Documentos terminados en 4 y 5: 26 de abril.

– Documentos terminados en 6 y 7: 27 de abril.

– Documentos terminados en 8 y 9: 28 de abril.

Para consultar la fecha y lugar de cobro de las prestaciones, se puede ingresar en la plataforma Mi ANSES o en https://www.anses.gob.ar/consultas/fecha-de-cobro.