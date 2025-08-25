Sorteo Quini 6: Números ganadores del domingo 24 de agosto 2025

Si jugaste al Quini 6 este domingo 24 de agosto 2025, debés saber que el Sorteo 3298 puso en juego otro nuevo pozo millonario. Si tenés tu cartón a mano, acá te dejamos todos los resultados para que compruebes si ganaste en alguna de las categorías de esta lotería.

Sorteo Quini 6: Los números del domingo 24 de agosto 2025

TRADICIONAL

04

05

08

09

12

44

Vacante.

LA SEGUNDA

06

07

09

22

25

34

Vacante.

REVANCHA

14

15

20

26

41

44

Vacante.

SIEMPRE SALE

26

30

33

35

40

44

Vacante.

Sorteo Quini 6: ¿Qué premios se repartieron este domingo 24 de agosto 2025?

Este domingo 24 de agosto 2025, el pozo más importante de Quini 6 quedó vacante en todas las categorías y tampoco se informaron ganadores con menor cantidad de aciertos.

El premio actualizado de Quini 6, estimado en $4.500 millones, se pone en juego el próximo miércoles, en el sorteo del 27 de agosto 2025 de las 21:15.