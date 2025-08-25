Sorteo Quini 6: Números ganadores del domingo 24 de agosto 2025
QUINI 6. Este domingo 24 de agosto 2025 se sorteó un nuevo pozo millonario: el premio mayor quedó vacante, pero conocé cómo fueron el resto de las jugadas. Conocé acá los números sorteados.
Si jugaste al Quini 6 este domingo 24 de agosto 2025, debés saber que el Sorteo 3298 puso en juego otro nuevo pozo millonario. Si tenés tu cartón a mano, acá te dejamos todos los resultados para que compruebes si ganaste en alguna de las categorías de esta lotería.
Sorteo Quini 6: Los números del domingo 24 de agosto 2025
TRADICIONAL
- 04
- 05
- 08
- 09
- 12
- 44
Vacante.
LA SEGUNDA
- 06
- 07
- 09
- 22
- 25
- 34
Vacante.
REVANCHA
- 14
- 15
- 20
- 26
- 41
- 44
Vacante.
SIEMPRE SALE
- 26
- 30
- 33
- 35
- 40
- 44
Vacante.
Sorteo Quini 6: ¿Qué premios se repartieron este domingo 24 de agosto 2025?
Este domingo 24 de agosto 2025, el pozo más importante de Quini 6 quedó vacante en todas las categorías y tampoco se informaron ganadores con menor cantidad de aciertos.
El premio actualizado de Quini 6, estimado en $4.500 millones, se pone en juego el próximo miércoles, en el sorteo del 27 de agosto 2025 de las 21:15.
