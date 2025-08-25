ESCUCHÁ RN RADIO
Sorteo Quini 6: Números ganadores del domingo 24 de agosto 2025

QUINI 6. Este domingo 24 de agosto 2025 se sorteó un nuevo pozo millonario: el premio mayor quedó vacante, pero conocé cómo fueron el resto de las jugadas. Conocé acá los números sorteados.

Redacción

Quini 6.-

Si jugaste al Quini 6 este domingo 24 de agosto 2025, debés saber que el Sorteo 3298 puso en juego otro nuevo pozo millonario. Si tenés tu cartón a mano, acá te dejamos todos los resultados para que compruebes si ganaste en alguna de las categorías de esta lotería.

Sorteo Quini 6: Los números del domingo 24 de agosto 2025

TRADICIONAL

  • 04
  • 05
  • 08
  • 09
  • 12
  • 44

Vacante.

LA SEGUNDA

  • 06
  • 07
  • 09
  • 22
  • 25
  • 34

Vacante.

REVANCHA

  • 14
  • 15
  • 20
  • 26
  • 41
  • 44

Vacante.

SIEMPRE SALE

  • 26
  • 30
  • 33
  • 35
  • 40
  • 44

    Vacante.

    Sorteo Quini 6: ¿Qué premios se repartieron este domingo 24 de agosto 2025?

    Este domingo 24 de agosto 2025, el pozo más importante de Quini 6 quedó vacante en todas las categorías y tampoco se informaron ganadores con menor cantidad de aciertos.

    El premio actualizado de Quini 6, estimado en $4.500 millones, se pone en juego el próximo miércoles, en el sorteo del 27 de agosto 2025 de las 21:15.


    Quini 6

