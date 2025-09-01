Sorteo Quini 6: Números ganadores del domingo 31 de agosto 2025
QUINI 6. Este domingo 31 de agosto 2025 se sorteó un nuevo pozo millonario y uno de los mayores premios se quedó en Neuquén. Conocé cómo fueron las jugadas y los números sorteados.
¡Hay un nuevo millonario en Neuquén! Si jugaste al Quini 6 este domingo 31 de agosto 2025, es momento de revisar tu boleta. El sorteo de este fin de semana dejó un pozo millonario y podría ser tuyo. Acá te compartimos todos los resultados para que revises si la suerte estuvo de tu lado.
Sorteo Quini 6: Los números del domingo 31 de agosto 2025
TRADICIONAL
- 21
- 22
- 26
- 28
- 30
- 36
Vacante.
LA SEGUNDA
- 00
- 12
- 18
- 30
- 35
- 42
Vacante.
REVANCHA
- 08
- 09
- 14
- 18
- 31
- 34
1 ganador de Neuquén: premio de $1.700 millones
SIEMPRE SALE
- 01
- 03
- 20
- 28
- 29
- 40
Vacante.
Sorteo Quini 6: ¿Qué premios se repartieron este domingo 31 de agosto 2025?
A partir del sorteo de Quini 6 de este domingo 31 de agosto 2025, solo se registró un único ganador en el juego «Revancha» de una boleta que se jugó en Neuquén, y que se llevó el premio mayor en esa categoría.
Ahora Quini 6 pone en juego unos en $4.100 millones, que repartirá el próximo miércoles en el sorteo del 3 de septiembre 2025 de las 21:15.
Comentarios