Sorteo Quini 6: Números ganadores del domingo 31 de agosto 2025

QUINI 6. Este domingo 31 de agosto 2025 se sorteó un nuevo pozo millonario y uno de los mayores premios se quedó en Neuquén. Conocé cómo fueron las jugadas y los números sorteados.

Redacción

Quini 6.-

¡Hay un nuevo millonario en Neuquén! Si jugaste al Quini 6 este domingo 31 de agosto 2025, es momento de revisar tu boleta. El sorteo de este fin de semana dejó un pozo millonario y podría ser tuyo. Acá te compartimos todos los resultados para que revises si la suerte estuvo de tu lado.

Sorteo Quini 6: Los números del domingo 31 de agosto 2025

TRADICIONAL

  • 21
  • 22
  • 26
  • 28
  • 30
  • 36

    Vacante.

    LA SEGUNDA

    • 00
    • 12
    • 18
    • 30
    • 35
    • 42

      Vacante.

      REVANCHA

      • 08
      • 09
      • 14
      • 18
      • 31
      • 34

      1 ganador de Neuquén: premio de $1.700 millones

        SIEMPRE SALE

        • 01
        • 03
        • 20
        • 28
        • 29
        • 40

        Vacante.

        Sorteo Quini 6: ¿Qué premios se repartieron este domingo 31 de agosto 2025?

        A partir del sorteo de Quini 6 de este domingo 31 de agosto 2025, solo se registró un único ganador en el juego «Revancha» de una boleta que se jugó en Neuquén, y que se llevó el premio mayor en esa categoría.

        Ahora Quini 6 pone en juego unos en $4.100 millones, que repartirá el próximo miércoles en el sorteo del 3 de septiembre 2025 de las 21:15.


        Quini 6

