Sorteo Quini 6: Números ganadores del domingo 31 de agosto 2025

¡Hay un nuevo millonario en Neuquén! Si jugaste al Quini 6 este domingo 31 de agosto 2025, es momento de revisar tu boleta. El sorteo de este fin de semana dejó un pozo millonario y podría ser tuyo. Acá te compartimos todos los resultados para que revises si la suerte estuvo de tu lado.

Sorteo Quini 6: Los números del domingo 31 de agosto 2025

TRADICIONAL

21

22

26

28

30

36

Vacante.

LA SEGUNDA

00

12

18

30

35

42

Vacante.

REVANCHA

08

09

14

18

31

34

1 ganador de Neuquén: premio de $1.700 millones

SIEMPRE SALE

01

03

20

28

29

40

Vacante.

Sorteo Quini 6: ¿Qué premios se repartieron este domingo 31 de agosto 2025?

A partir del sorteo de Quini 6 de este domingo 31 de agosto 2025, solo se registró un único ganador en el juego «Revancha» de una boleta que se jugó en Neuquén, y que se llevó el premio mayor en esa categoría.

Ahora Quini 6 pone en juego unos en $4.100 millones, que repartirá el próximo miércoles en el sorteo del 3 de septiembre 2025 de las 21:15.