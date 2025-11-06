Subasta de casas Procrear sin entregar: cómo son las viviendas y en qué parte del país se ubican

La subasta de viviendas del Procrear que anunció el Gobierno generó interés entre los argentinos, sobre todo aquellos que están interesados en el sector inmobiliario. Según el aviso, las unidades ya están finalizadas, pero quedaron vacantes ya que nunca fueron entregadas por distintas razones. Si bien aún faltan más detalles de cuándo se realizará el procedimiento, adelantaron el tipo de unidad que se rematará y brindaron detalles de dónde se ubican.

La medida forma parte del proceso de reordenamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de los activos inmobiliarios que son administrados por el Gobierno.

Según la información brindada, la decisión abarca propiedades construidas durante etapas anteriores del programa que quedaron vacantes por desistimientos, inconvenientes administrativos o falta de adjudicatarios.

Cómo son las viviendas que se subastarán

Las unidades que se subastarán corresponden a proyectos terminados y son casas o departamentos que poseen servicios básicos y conexiones instaladas, listos para habitar.

Son propiedades destinadas a uso residencial familiar y localizadas en barrios planificados, con espacios verdes, infraestructura comunitaria y cercanía a áreas urbanas.

Fuentes oficiales señalaron que las viviendas fueron concebidas bajo estándares constructivos del programa federal respectivo y, en su mayoría, cuentan con dos o tres dormitorios, aunque la disponibilidad puede variar según cada predio.

En los complejos incluidos se encuentran desarrollos de distintas provincias, entre ellos proyectos de escala media y barrios completos realizados en terrenos fiscales. Las viviendas fueron concebidas bajo estándares constructivos del programa federal respectivo y, en su mayoría, cuentan con dos o tres dormitorios, aunque la disponibilidad puede variar según cada predio.

Dónde se ubican las viviendas

La subasta de viviendas del Procrear se realizará en varias etapas y los complejos incluidos se encuentran en distintas provincias, todos ubicados en terrenos fiscales.

En esta primera etapa, según anticiparon, se incluirán desarrollos ubicados en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. Estas provincias son las que más tenían en su territorio conjuntos habitacionales finalizados y sin adjudicar.

