El Gobierno subasta casas del Procrear que nunca fueron entregadas: cómo se hará y quiénes pueden participar

El Gobierno anunció la venta de viviendas que forman parte del programa Procrear que ya fueron terminadas, pero nunca entregadas. Detallaron que son unidades que serán puestas a disposición del pública mediante un sistema de subastas online. Te contamos cómo se hará el proceso y quiénes pueden participar.

La medida forma parte del proceso de reordenamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de los activos inmobiliarios que son administrados por el Gobierno. Según la información brindada, la decisión abarca propiedades construidas durante etapas anteriores del programa que quedaron vacantes por desistimientos, inconvenientes administrativos o falta de adjudicatarios.

Las unidades que se subastarán corresponden a proyectos terminados y son casas o departamentos que poseen servicios básicos y conexiones instaladas. Son propiedades destinadas a uso residencial familiar y localizadas en barrios planificados, con espacios verdes, infraestructura comunitaria y cercanía a áreas urbanas.

La oferta de las unidades habilitadas para la venta será detallada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el Banco Hipotecario.

Cómo será la subasta de casas del Procrear

La modalidad de subasta pública será vía online. Se realizará a través de la plataforma digital oficial utilizada por la AABE para la enajenación de bienes del Estado.

El Gobierno adelantó que las fechas, horarios y requisitos para participar serán publicados en el sitio web del organismo.

El proceso consistirá en:

Inscripción previa obligatoria en la plataforma

Acreditación de documentación personal y fiscal

Pago de una garantía de participación, el monto será informado para cada subasta

Presentación de ofertas vía electrónica en los días previstos

Cada vivienda contará con un precio base. A partir de esa cifra, los interesados podrán ofertar durante el período habilitado.

Quiénes pueden participar de la subasta

De la subasta de casas Procrear podrán participar personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos. No se exigirá tener un crédito hipotecario aprobado antes de la subasta, pero los adjudicatarios deberán demostrar capacidad de pago para completar la operación.

El Gobierno será quien habilite alternativas de financiamiento bancario, pero los detalles específicos de tasas, plazos y condiciones deberán solicitarse a las entidades participantes una vez adjudicada la vivienda.

Por último se aclara que no habrá restricciones por edad o condición laboral, aunque será necesario contar con ingresos comprobables para avanzar en la etapa posterior a la puja.

Con información de Infobae