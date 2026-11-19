Los datos disponibles fueron recuperados, ordenados y digitalizados por la Dirección de Hidrocarburos. Foto: gentileza.

El gobierno de Mendoza lanzó el concurso público para la construcción del Data Room Geológico Mendocino, una plataforma digital que reunirá la información técnica disponible sobre los recursos mineros e hidrocarburíferos de la provincia.

A través de este sistema, las personas interesadas podrán consultar estudios geológicos, registros de pozos, información sísmica y geoquímica, catastros y documentación histórica, mediante herramientas de búsqueda avanzada e inteligencia artificial (IA).

La iniciativa había sido anunciada el 1 de mayo por el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura. Ahora, la reciente convocatoria busca seleccionar a la empresa que llevará adelante el diseño, desarrollo e implementación de la plataforma.

La herramienta reunirá la información que actualmente se encuentra distribuida en diferentes registros y sistemas. De esta manera, vinculará los documentos técnicos con sus correspondientes ubicaciones geográficas y ofrecerá un acceso organizado a los datos del subsuelo provincial.

«Contar con datos digitalizados y ordenados es central para poner en valor nuestros recursos. Para atraer inversiones en hidrocarburos y minería debemos contar con información geológica correcta, disponible y con capacidad para entregarla rápidamente. Por eso, este banco de datos es también una herramienta de promoción de inversiones», afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Qué herramientas tendrán quienes naveguen por la plataforma

El Data Room Geológico Mendocino contará con un abanico de herramientas para facilitar la consulta, visualización y análisis de la información técnica. Uno de sus componentes centrales será un visor cartográfico 2D y 3D, que permitirá explorar datos del subsuelo y relacionarlos con los catastros minero e hidrocarburífero.

La plataforma incluirá un buscador avanzado y un repositorio documental para localizar diferentes archivos técnicos. También incorporará IA para realizar búsquedas en lenguaje natural, lo que permitirá realizar consultas mediante descripciones. Por ejemplo, se le podrá solicitar encontrar pozos ubicados en determinada zona, localizar informes geológicos o identificar estudios sísmicos asociados a un área.

Si bien el sistema podrá buscar, cruzar y relacionar información, deberá identificar las fuentes utilizadas, de manera que cada resultado pueda verificarse.

También contará con un catálogo digital de muestras físicas, que vinculará los testigos de perforación, los recortes de roca (cuttings) y las muestras de superficie con los pozos de donde fueron obtenidos.

El portal, las fichas técnicas y el catálogo estarán disponibles en español e inglés. Además, contará con un módulo para las licitaciones mineras e hidrocarburíferas, que permitirá a los oferentes consultar documentación y realizar preguntas mediante un sistema de accesos temporales y consultas registradas.

Cuáles son los requisitos para participar del concurso público

Podrán participar del concurso público las empresas que acrediten al menos tres proyectos similares en plataformas geoespaciales o repositorios geocientíficos y que cuenten con un equipo mínimo de ocho especialistas, incluyendo un geólogo y un especialista en seguridad informática.

La empresa seleccionada deberá diseñar, desarrollar e implementar el Data Room Geológico Mendocino en un plazo de 13 meses, dividido en cinco etapas, con pagos sujetos a la aprobación de los avances. El contrato contempla además 12 meses de soporte y mantenimiento, así como la capacitación del personal encargado de administrar la plataforma.

La evaluación de las ofertas dará 70 % de ponderación a la propuesta técnica y 30% a la económica.

Los pliegos son gratuitos y pueden solicitarse a info@mendozafiduciaria.com. Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado en Mendoza Fiduciaria, Montevideo 456, primer piso, Ciudad de Mendoza, conforme a los plazos establecidos en la convocatoria.

Cómo se ordenaron los datos de la provincia

La plataforma se desarrollará sobre una infraestructura tecnológica que el gobierno provincial ya tiene en funcionamiento, y aprovechará cerca de 40 terabytes de información que fueron recuperados, ordenados y digitalizados por la Dirección de Hidrocarburos.

El trabajo permitió identificar 7.178 pozos únicos, de los cuales 4.172 corresponden a la Cuenca Neuquina, y 3.006 a la Cuenca Cuyana. También se organizó información de 2.687 líneas sísmicas 2D y 74 relevamientos sísmicos 3D, fundamentales para estudiar la estructura y las características del subsuelo.

Uno de los principales desafíos fue depurar y relacionar registros generados durante décadas bajo diferentes criterios de identificación y almacenamiento. La base original contenía 8.879 referencias de pozos, pero luego de un proceso de revisión y consolidación, se redujeron a 7.178 pozos únicos.

Además, se detectaron 2,2 terabytes de archivos duplicados mediante herramientas de identificación digital. Estos documentos fueron separados, pero no eliminados, para garantizar la preservación de la información original.

«Compartimos la información de manera rápida, ágil y gratuita, porque entendemos que un inversor que está evaluando un proyecto hidrocarburífero o minero necesita esos datos para hacer sus cálculos y elaborar una propuesta», aseguró el director de Hidrocarburos, Lucas Erio.