Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin mantuvieron una reunión histórica en el complejo Kylin Villa de Shenzhen, en los márgenes del foro APEC, para abordar el desarme nuclear y las guerras en Ucrania e Irán. Foto: AP

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping; y de Rusia, Vladimir Putin, se sentaron a la misma mesa en el complejo Kylin Villa de la ciudad china de Shenzhen, en los márgenes de la 33ª cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Al inaugurar el diálogo, los tres mandatarios subrayaron la magnitud política del encuentro. Trump aseguró que la reunión estaba «haciendo historia», Xi destacó su «importancia trascendental» y Putin afirmó que las potencias tienen «intereses comunes» para poner fin a los conflictos armados vigentes.

Desarme atómico y guerras activas: los ejes de la mesa trilateral

Más allá de los gestos protocolares, según AP y AFP, la agenda de trabajo apuntó directamente a desactivar los principales focos de tensión militar y estratégica del planeta:

Reducción nuclear: Washington presentó la cita como un primer paso para explorar recortes en los arsenales atómicos. «Estamos en capacidad de reducir el arsenal nuclear», declaró Trump frente a sus pares, mientras que Xi instó a «salvaguardar conjuntamente la paz mundial».



Washington presentó la cita como un primer paso para explorar recortes en los arsenales atómicos. «Estamos en capacidad de reducir el arsenal nuclear», declaró Trump frente a sus pares, mientras que Xi instó a «salvaguardar conjuntamente la paz mundial». El conflicto en Ucrania: Putin vinculó directamente los intereses compartidos de las potencias con el cierre de la guerra en Europa del Este.



Putin vinculó directamente los intereses compartidos de las potencias con el cierre de la guerra en Europa del Este. Estabilidad global: el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov precisó que las conversaciones buscaron reforzar los vínculos entre las grandes potencias para garantizar la estabilidad estratégica internacional.

El reencuentro con Putin: elogios y «amistad» tras Alaska

Previo al encuentro de tres bandas, Trump mantuvo reuniones bilaterales por separado con cada líder. El cara a cara con Vladimir Putin duró media hora y marcó el primer encuentro presencial entre ambos desde la cumbre de Alaska celebrada en agosto del año pasado.

Según AP, aunque el mandatario ruso debió aguardar unos minutos la llegada del estadounidense, el clima en la sala fue de abierta distensión. Trump llamó «amigo» a Putin apenas ingresó, recordó que mantienen «una gran relación de muchos años» y pronosticó que «muchas cosas buenas van a salir de esto o, por lo menos, iniciarlas».

De la reunión participaron también los principales alfiles diplomáticos y económicos de ambos gobiernos: el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, junto al canciller ruso, Serguei Lavrov, y el vice primer ministro, Antón Siluánov.

Negocios y energía con Xi Jinping: el reclamo por el campo y Ormuz

Posteriormente, el presidente norteamericano se reunió con el anfitrión de la cumbre, Xi Jinping, acompañado por Rubio, Bessent, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. Trump agradeció la «increíble y cálida bienvenida» y ponderó su «extraordinaria relación personal» con el líder chino.

En la mesa rectangular se definieron tres puntos sensibles de la agenda bilateral: