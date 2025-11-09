Todo lo que necesitás saber sobre los pasos a Chile desde Neuquén y Río Negro hoy
Conocé cómo están los pasos fronterizos a Chile este domingo 9 de noviembre 2025, si viajás desde Argentina. Te informamos acá sobre las condiciones diarias y las recomendaciones oficiales para circular desde Neuquén y Río Negro.
¿Viajás a Chile este domingo 9 de noviembre 2025? Antes de salir, chequeá el estado actualizado de los pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro. Esta es la guía de servicios que necesitás para evitar demoras y problemas en la frontera: conocé los horarios de atención, el estado de las rutas y la documentación obligatoria para cruzar.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar este domingo 9 de noviembre 2025?
Si estás viajando a Chile hoy y si cruzás desde Neuquén o Río Negro este domingo 9 de noviembre 2025, la información oficial es clave. Compartimos el reporte actualizado de habilitación, horarios y las precauciones viales que debés tomar hoy.
|Paso Fronterizo
|Estado Hoy (09/11/2025)
|Horario de Atención
|Recomendaciones Clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Portación obligatoria de cadenas. Mantenga distancias de frenado.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Inestable, posible formación de neblinas.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|9 a 19 hs.
|Baja adherencia en sectores, habilitado a partir de las 9.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Posible formación de hielo.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Inestable, sectores con bancos de neblina.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado solo para vehículos menores.
Reporte detallado: pasos de Neuquén y Río Negro a Chile este domingo 9 de noviembre 2025
Repasamos el parte oficial del estado de los pasos fronterizos para hoy, domingo 9 de noviembre 2025. Prestá especial atención a las alertas viales por clima en la cordillera:
1. Paso Cardenal Samoré (Neuquén/Río Negro)
- ESTADO: HABILITADO en horario normal.
- HORARIO: atención de 8 a 19.
- ALERTA VIAL: Mantenga distancias de frenado, personal y equipos de Vialidad Nacional con trabajos de bacheo.
- Calzada despejada.
2. Paso Mamuil Malal (ex Tromen) (Neuquén)
- ESTADO: HABILITADO en horario normal.
- HORARIO: atención de 8 a 20.
- ALERTA VIAL: sectores poceados y con barro. Portación obligatoria de cadenas.
- Inestable, bancos de neblina.
3. Paso Pino Hachado (Neuquén)
- ESTADO: HABILITADO en horario normal.
- HORARIO: atención de 9 a 19.
- ALERTA VIAL: baja adherencia por calzada mojada, animales sueltos.
- Sectores con bancos de neblina, portación obligatoria de cadenas.
4. Paso Icalma (Neuquén)
- ESTADO: HABILITADO en horario normal.
- HORARIO: Egreso: 8:00 a 19:00 hs. / Ingreso: 8:00 a 17:00 hs.
- ALERTA VIAL: Posible formación de hielo en calzada. Portación obligatoria de cadenas.
5. Paso Hua Hum (Neuquén)
- ESTADO: HABILITADO en horario normal.
- HORARIO: Atención de 8:00 a 20:00 hs.
- IMPORTANTE: Consultar por los horarios de la barcaza.
- ALERTA VIAL: Sectores poceados y barro, portación obligatoria de cadenas.
- Inestable.
6. Paso Pichachen (Neuquén)
- ESTADO: HABILITADO al tránsito general, en horario normal.
- HORARIO: atención de 8 a 18 para el ingreso a Chile, y de 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
- ALERTA VIAL: atender las recomendaciones del personal de tránsito en el lugar.
Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina
Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para el inicio de la segunda semana de noviembre 2025:
- Se mantiene el ingreso de aire húmedo e inestable.
- Tormentas dispersas, algunas secas, al inicio de la semana.
- Días cálidos con viento a mediados de noviembre 2025.
Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile
Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria:
|Categoría
|Requisito Obligatorio
|Detalle de Vehículo
|Identidad
|DNI o Pasaporte vigente.
|N/A
|Vehículo Propio
|Título y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).
|Permiso de conducir.
|Vehículo de Terceros
|Cédula Azul o Autorización ante Escribano Público.
|Válida en Chile y Mercosur.
|Seguro
|Comprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).
|Obligatorio (ej. Carta verde).
|Vial
|Portación de Cadenas
|Indispensable para alta montaña en esta época.
Comentarios