Todo lo que necesitás saber sobre los pasos a Chile desde Neuquén y Río Negro hoy

¿Viajás a Chile este domingo 9 de noviembre 2025? Antes de salir, chequeá el estado actualizado de los pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro. Esta es la guía de servicios que necesitás para evitar demoras y problemas en la frontera: conocé los horarios de atención, el estado de las rutas y la documentación obligatoria para cruzar.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar este domingo 9 de noviembre 2025?

Si estás viajando a Chile hoy y si cruzás desde Neuquén o Río Negro este domingo 9 de noviembre 2025, la información oficial es clave. Compartimos el reporte actualizado de habilitación, horarios y las precauciones viales que debés tomar hoy.

Paso Fronterizo Estado Hoy (09/11/2025) Horario de Atención Recomendaciones Clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Portación obligatoria de cadenas. Mantenga distancias de frenado. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Inestable, posible formación de neblinas. Pino Hachado HABILITADO 9 a 19 hs. Baja adherencia en sectores, habilitado a partir de las 9. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Posible formación de hielo. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Inestable, sectores con bancos de neblina. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado solo para vehículos menores.

Reporte detallado: pasos de Neuquén y Río Negro a Chile este domingo 9 de noviembre 2025

Repasamos el parte oficial del estado de los pasos fronterizos para hoy, domingo 9 de noviembre 2025. Prestá especial atención a las alertas viales por clima en la cordillera:

1. Paso Cardenal Samoré (Neuquén/Río Negro)

ESTADO: HABILITADO en horario normal.

en horario normal. HORARIO: atención de 8 a 19.

ALERTA VIAL: Mantenga distancias de frenado, personal y equipos de Vialidad Nacional con trabajos de bacheo.

Calzada despejada.

2. Paso Mamuil Malal (ex Tromen) (Neuquén)

ESTADO: HABILITADO en horario normal.

en horario normal. HORARIO: atención de 8 a 20.

ALERTA VIAL: sectores poceados y con barro. Portación obligatoria de cadenas.

Inestable, bancos de neblina.

3. Paso Pino Hachado (Neuquén)

ESTADO: HABILITADO en horario normal.

en horario normal. HORARIO: atención de 9 a 19.

ALERTA VIAL: baja adherencia por calzada mojada, animales sueltos.

Sectores con bancos de neblina, portación obligatoria de cadenas.

4. Paso Icalma (Neuquén)

ESTADO: HABILITADO en horario normal.

en horario normal. HORARIO: Egreso: 8:00 a 19:00 hs. / Ingreso: 8:00 a 17:00 hs.

Egreso: / Ingreso: ALERTA VIAL: Posible formación de hielo en calzada. Portación obligatoria de cadenas.

5. Paso Hua Hum (Neuquén)

ESTADO: HABILITADO en horario normal.

en horario normal. HORARIO: Atención de 8:00 a 20:00 hs.

Atención de IMPORTANTE: Consultar por los horarios de la barcaza .

Consultar por los horarios de la . ALERTA VIAL: Sectores poceados y barro, portación obligatoria de cadenas.

Sectores poceados y barro, portación obligatoria de cadenas. Inestable.

6. Paso Pichachen (Neuquén)

ESTADO: HABILITADO al tránsito general, en horario normal.

al tránsito general, en horario normal. HORARIO: atención de 8 a 18 para el ingreso a Chile, y de 8 a 19 para el ingreso a Argentina.

ALERTA VIAL: atender las recomendaciones del personal de tránsito en el lugar.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para el inicio de la segunda semana de noviembre 2025:

Se mantiene el ingreso de aire húmedo e inestable.

Tormentas dispersas, algunas secas, al inicio de la semana.

Días cálidos con viento a mediados de noviembre 2025.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria: