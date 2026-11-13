¿Un saludo para el exCEO de Nvidia?: el inesperado mensaje de Ca7riel y Paco Amoroso durante los Latin Grammy en Estados Unidos

El dúo Ca7riel y Paco Amoroso sorprendió durante la ceremonia de los Latin Grammy 2026 con un mensaje inesperado. Después de recibir uno de los premios de la noche, Paco Amoroso cerró su discurso con una frase que llamó la atención: «Fuerzas para nuestro amigo Jensen».

La referencia apuntaría a Jensen Huang, el histórico CEO de Nvidia, que este viernes renunció a la conducción de la compañía en medio de un escándalo que involucra casos de infidelidad y sospechas de espionaje chino. El comentario del músico despertó curiosidad por el particular momento que atraviesa el empresario.

Qué pasó con Jensen Huang, el exCEO de Nvidia que recibió el saludo de Paco Amoroso

Jensen Huang dejó este viernes la dirección ejecutiva de Nvidia después de 33 años al frente de la empresa que cofundó en 1993. La salida del empresario se produjo después de que reconociera haber mantenido relaciones extramatrimoniales con Alice Huang, una mujer señalada como agente espía china quien habría facilitado el desvío de chips de inteligencia artificial hacia el país asiático.

Nvidia perdió hasta un 14% en Wall Street por la salida de Jensen Huang.

Luego de las denuncias, Nvidia aseguró que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido la seguridad nacional ni los secretos comerciales de la compañía. Sin embargo, el FBI y el Departamento de Justicia investigan las conexiones y Jensen será citado al Congreso.

La renuncia se produjo en un momento de incertidumbre para la empresa, una de las principales fabricantes de procesadores para inteligencia artificial. Tras el anuncio, Colette Kress, quien se desempeñaba como directora financiera, quedó a cargo de la conducción interina.

El discurso de Paco Amoroso y los premios de Ca7riel en los Latin Grammy

La frase de Paco Amoroso llegó después de que el dúo recibiera el premio a Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por «Beto’s Horns – Fred Remix», una colaboración con el productor británico Fred again.

En su discurso, Paco Amoroso expresó: «Estamos felices de este premio. Lo queremos compartir con la Academia, con nuestros amigos, la gente que nos quiere, la gente que nos escucha, con nuestro hermanito inglés Fred. Fue un gran año, tuvimos buenas aventuras, tocamos mucho, así que muchas gracias por este reconocimiento. Un beso para la Argentina y fuerzas para nuestro amigo Jensen. ¡Chao!»,.

Catriel y Paco Amoroso se alzaron con tres estatuillas en la última edición de los premios Grammy Latinos.

La dupla también consiguió el reconocimiento a Mejor Video Musical Versión Larga por FREE SPIRITS (The Film) y a Mejor Canción Pop/Rock por «Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día», tema que cuenta con la participación de Sting.

La renuncia de Jensen Huang y las citaciones del Congreso estadounidense

El caso de Jensen Huang tuvo repercusión a nivel mundial. En Estados Unidos, el senador republicano Tim Scott, quien preside la Comisión de Banca del Senado de Estados Unidos, pidió que Jensen y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, comparezcan ante ese organismo el 3 de diciembre.

El legislador sostuvo que las recientes revelaciones plantean interrogantes sobre la seguridad nacional y el resguardo de tecnología sensible.

Por su parte, tres comisiones de la Cámara de Representantes solicitaron mantener una entrevista a puertas cerradas con el exCEO de Nvidia el 1 de diciembre. El requerimiento contempla incluso la posibilidad de emitir una citación judicial si Huang se niega a presentarse.