Caída mundial de Microsoft: Outlook, Teams y Copilot comienzan a funcionar tras más de 18 horas de fallas

Microsoft comenzó a restablecer sus principales servicios después de una caída global que se extendió durante más de 18 horas y afectó a millones de usuarios en distintos países. El incidente provocó dificultades para acceder al correo electrónico Outlook, utilizar Microsoft Teams y trabajar con otras herramientas de la compañía, como OneDrive y Copilot.

Según informó El País, la empresa tecnológica confirmó este viernes 13 de noviembre que había logrado avances en la recuperación de sus sistemas, aunque advirtió que todavía podían producirse interrupciones intermitentes. La falla comenzó durante la jornada del jueves 12 de noviembre y tuvo consecuencias en empresas, organismos públicos y servicios esenciales de diferentes partes del mundo.

Qué pasó con Microsoft y por qué se cayeron Outlook, Teams y Copilot

La interrupción se originó en problemas técnicos que afectaron a parte de la infraestructura de servidores de Microsoft.

Según explicó la compañía, varios servidores dejaron de estar disponibles inesperadamente, lo que provocó una sobrecarga en los equipos que continuaban funcionando.

Esta situación generó un efecto en cadena que dificultó el acceso a diferentes plataformas vinculadas con Microsoft 365.

Entre los servicios afectados estuvieron:

Outlook: problemas para ingresar al correo electrónico, enviar mensajes y recibir nuevos correos.

problemas para ingresar al correo electrónico, enviar mensajes y recibir nuevos correos. Microsoft Teams: dificultades de conexión y acceso a determinadas funciones de comunicación.

dificultades de conexión y acceso a determinadas funciones de comunicación. OneDrive: inconvenientes para acceder a archivos almacenados en la nube.

inconvenientes para acceder a archivos almacenados en la nube. Copilot: interrupciones en algunas funciones del asistente de inteligencia artificial.

interrupciones en algunas funciones del asistente de inteligencia artificial. SharePoint: problemas de acceso a documentos y herramientas de trabajo compartido.

problemas de acceso a documentos y herramientas de trabajo compartido. Microsoft 365: fallas en servicios vinculados con Word, Excel, PowerPoint y otras aplicaciones.

La empresa explicó que el problema afectó especialmente a los sistemas relacionados con Exchange Online, la plataforma que administra buena parte de los servicios de correo electrónico.

Microsoft descartó un ciberataque como causa de la caída global

Una de las principales preocupaciones de los usuarios fue conocer si la interrupción estaba relacionada con un ataque informático.

Sin embargo, Microsoft aseguró que no encontró indicios de que el incidente fuera consecuencia de una actividad maliciosa o un ciberataque.

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, confirmó que la compañía trabajaba para recuperar la estabilidad de sus sistemas.

Las primeras investigaciones apuntaron a una combinación de servidores que dejaron de responder y problemas de distribución del tráfico entre los equipos disponibles.

De todos modos, la empresa todavía no había comunicado una conclusión definitiva sobre el origen técnico de la falla.

Cuántos países fueron afectados por la caída de Microsoft

La interrupción tuvo alcance internacional y provocó inconvenientes en más de 70 países, según los reportes recopilados por la plataforma Downdetector.

Durante las primeras horas del incidente, se registraron decenas de miles de notificaciones de usuarios que no podían acceder a sus cuentas o utilizar las herramientas habituales.

La falla tuvo repercusiones en distintos sectores, especialmente aquellos que dependen de Microsoft 365 para sus comunicaciones y operaciones diarias.

Entre los afectados estuvieron empresas privadas, organismos gubernamentales, instituciones financieras y servicios públicos.

En Australia y Japón se registraron dificultades en plataformas utilizadas por organismos estatales, mientras que otras regiones reportaron problemas en comunicaciones empresariales y servicios de atención al público.

Cuándo volverán a funcionar con normalidad Outlook y Microsoft 365

Microsoft informó que sus medidas de recuperación comenzaron a mostrar resultados positivos, especialmente en la estabilidad de los servidores y en el procesamiento de correos electrónicos.

Los equipos técnicos trabajaron en la redistribución del tráfico y en la recuperación de la capacidad de los sistemas afectados.

Sin embargo, la empresa advirtió que algunos usuarios todavía podían experimentar errores de conexión o demoras en la recepción de mensajes.

También explicó que la recuperación sería gradual y que determinados correos electrónicos pendientes podrían tardar en procesarse.

Por el momento, no se confirmó un horario definitivo para el restablecimiento completo de todos los servicios.

Qué hacer si Outlook, Teams o OneDrive todavía no funcionan

Mientras continúa la recuperación de los sistemas, los usuarios que experimenten dificultades pueden realizar algunas comprobaciones sencillas.

1. Verificar el estado del servicio. Consultar los canales oficiales de Microsoft para conocer si existen incidentes activos.

2. Evitar cambiar contraseñas innecesariamente. Si el problema se debe a una caída general, modificar la contraseña no solucionará la interrupción.

3. Comprobar la conexión a internet. Verificar que otros sitios y aplicaciones funcionen correctamente.

4. Volver a intentar el acceso más tarde. Durante una recuperación gradual, algunos servicios pueden funcionar de manera intermitente.

5. Utilizar canales alternativos de comunicación. Si Outlook o Teams continúan afectados, recurrir temporalmente a otras herramientas para tareas urgentes.

6. Evitar reenviar repetidamente correos importantes. Los mensajes demorados podrían procesarse cuando el servicio recupere su funcionamiento.

La caída de Microsoft volvió a mostrar la dependencia mundial de los servicios digitales

La interrupción puso nuevamente en evidencia el papel que cumplen las grandes plataformas tecnológicas en el funcionamiento cotidiano de empresas, gobiernos y usuarios particulares.

Microsoft 365 reúne herramientas utilizadas para enviar correos electrónicos, realizar reuniones virtuales, compartir documentos y almacenar información.

Por ese motivo, una falla en su infraestructura puede afectar simultáneamente a organizaciones de numerosos países, incluso cuando sus sistemas locales funcionan correctamente.

Aunque Microsoft comenzó a recuperar sus servicios, el incidente dejó en evidencia la importancia de contar con alternativas de comunicación y planes de contingencia frente a interrupciones tecnológicas de gran escala.