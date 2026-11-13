«Como si fuera un misil»: fuerte explosión en Remedios de Escalada en una obra de gas

El estruendo sacudió los cimientos de Remedios de Escalada (Buenos Aires) y sorprendió a los vecinos en plena jornada laboral, transformando una mañana habitual en un escenario de emergencia crítica. Una violenta explosión, originada en un caño de gas, desató llamas de gran altura que obligaron a desplegar un operativo de evacuación inmediata en escuelas y un geriátrico cercanos.

Según informó la señal Todo Noticias, el incidente se produjo alrededor de las 11 en un sector donde, según relataron residentes de la zona, se realizaban obras viales sobre la calle Beltrán para la colocación de nuevos medidores.

Ante la magnitud del fuego, alimentado de forma constante por el fluido, las autoridades dispusieron el corte total de la circulación vehicular y peatonal en todo el perímetro para facilitar el trabajo de los equipos de rescate.

El origen del incendio en Remedios de Escalada: la rotura de un caño de gas y el estado de los heridos

El estallido ocurrió exactamente a las 10:44, en la intersección de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea, en pleno centro comercial de Remedios de Escalada y a media cuadra de una sucursal del Banco Nación.

Según confirmaron fuentes policiales, el siniestro se desencadenó cuando una máquina que realizaba tareas de renovación de redes para la empresa MetroGAS perforó un caño maestro de distribución, lo que provocó una fuga masiva y la posterior detonación en un horario de altísima circulación peatonal y vehicular.

La onda expansiva y las llamas alcanzaron rápidamente a varios locales comerciales ubicados sobre las calles Beltrán e Hipólito Yrigoyen, mientras Defensa Civil estableció un perímetro de exclusión de 200 metros a la redonda que incluyó el desalojo preventivo de una escuela, un geriátrico y todos los comercios cercanos.

En cuanto al saldo de víctimas, aunque los primeros reportes oficiales precisaron al menos 14 personas heridas, 8 de ellas con quemaduras de gravedad, el conteo preliminar de los equipos de emergencia en el lugar llegó a registrar hasta 20 afectados.

Los pacientes de mayor complejidad fueron derivados de urgencia al Hospital Interzonal de Agudos Evita, mientras que el resto recibió atención en el Hospital Local General de Agudos «Dr. Arturo Melo» de Lanús y en la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis A. Máspero.

El operativo de los bomberos y las evacuaciones en Remedios de Escalada

Dotaciones de bomberos voluntarios locales, reforzadas por unidades que arribaron de urgencia desde localidades vecinas, trabajan de manera ininterrumpida para contener el avance de las llamas y enfriar las estructuras linderas.

La prioridad de los rescatistas se centró desde el primer minuto en poner a resguardo a los grupos más vulnerables de la cuadra, logrando desalojar de forma preventiva tanto los establecimientos educativos como la residencia de adultos mayores.

Hasta el momento, los organismos oficiales mantienen la cautela respecto al saldo de víctimas, aunque fuentes del operativo no descartan que existan heridos de gravedad o víctimas fatales producto de la onda expansiva.

El tránsito permanece interrumpido en las arterias principales de Remedios de Escalada, mientras personal de Defensa Civil evalúa el riesgo de derrumbe en los inmuebles afectados por el calor.

Lanús: testimonios tras la explosión en Remedios de Escalada

El impacto de la detonación alcanzó de lleno a los comercios y viviendas, ubicados frente al predio donde se dio la explosión. Los comerciantes de la zona describieron una escena de caos absoluto, marcada por la rotura de vidrieras y la rápida propagación del fuego hacia un almacén ubicado en la esquina.

«Tengo un negocio a media cuadra y, en la esquina, había un almacén que agarró todo; hay un edificio enfrente. Fue una explosión como si fuera un misil«, relató un vecino afectado en diálogo con la señal TN.

Además, el testigo advirtió que en el barrio ya circulaban alertas previas sobre la presencia de un fuerte olor a gas en el ambiente, en coincidencia con las tareas de rotura de veredas para el recambio de medidores sobre la calle Beltrán.