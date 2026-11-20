Los océanos del planeta están mostrando un comportamiento que sorprende a los científicos. Durante 2026, la temperatura media de sus aguas superficiales registró una alteración poco frecuente: el máximo de calor del verano del hemisferio norte superó al que habitualmente se produce después del verano austral. Se trata de un fenómeno que, en casi cinco décadas de mediciones, solamente se había observado una vez.

Según explicó el meteorólogo Sergio Messina en un informe publicado por Meteored, esta modificación del comportamiento térmico de los océanos está relacionada con el desarrollo de El Niño, un fenómeno natural que altera la distribución del calor en el Pacífico y puede influir en las condiciones climáticas de distintas regiones del planeta.

Por qué los océanos están registrando temperaturas récord

Para comprender lo que ocurre, primero hay que tener en cuenta que los océanos no se calientan de la misma manera durante todo el año.

Normalmente, la temperatura media de la superficie marina presenta dos momentos de mayor calor: uno entre marzo y abril, después del verano del hemisferio sur, y otro entre agosto y septiembre, cuando termina el verano del hemisferio norte.

El primero suele ser el más intenso porque el hemisferio sur tiene una superficie oceánica considerablemente mayor, lo que permite acumular más calor durante los meses cálidos.

Sin embargo, en 2026 ocurrió algo diferente.

Las temperaturas registradas hacia agosto y septiembre superaron el máximo habitual de marzo, una inversión del comportamiento estacional que solamente tiene un antecedente desde que comenzaron las mediciones globales en 1979.

Ese antecedente ocurrió en 2023, también durante el desarrollo de un episodio de El Niño.

Qué tiene que ver El Niño con el calentamiento de los océanos

El Niño es un fenómeno climático natural que se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial.

Cuando se desarrolla, modifica la circulación atmosférica y redistribuye grandes cantidades de calor, lo que puede alterar las lluvias, las temperaturas y los patrones meteorológicos en distintas partes del mundo.

Durante 2026, el calentamiento del Pacífico central y oriental contribuyó a elevar la temperatura media de los océanos, hasta modificar el comportamiento que habitualmente se observa entre las estaciones.

Los registros analizados por Meteored muestran que esta situación se produjo tanto en 2023 como en 2026, los dos únicos años en los que se identificó esa inversión del máximo térmico estacional.

Sin embargo, los especialistas remarcan que El Niño no explica por sí solo el calentamiento sostenido de los océanos.

El cambio climático también influye: por qué preocupa a los científicos

Los océanos absorben gran parte del exceso de calor que se acumula en el sistema climático como consecuencia del aumento de los gases de efecto invernadero.

Ese proceso provoca un incremento progresivo de la temperatura del agua y modifica las condiciones sobre las que actúan fenómenos naturales como El Niño.

Por eso, aunque El Niño es un fenómeno que se produce de manera natural, sus efectos pueden combinarse con un océano que ya presenta temperaturas elevadas.

El resultado es una mayor posibilidad de alcanzar valores térmicos excepcionales, con consecuencias para los ecosistemas marinos y las condiciones meteorológicas.

Entre los efectos que preocupan a los investigadores aparecen las olas de calor marinas, las alteraciones en las corrientes oceánicas y los cambios en la distribución de distintas especies.

Qué consecuencias pueden tener los océanos más cálidos

El aumento de la temperatura del mar no solamente afecta a la vida marina.

Los océanos cumplen un papel fundamental en la regulación del clima porque intercambian calor y humedad con la atmósfera.

Cuando sus aguas están más calientes, pueden aportar mayor cantidad de energía y vapor de agua a determinados sistemas meteorológicos.

Esto puede favorecer precipitaciones más intensas y potenciar algunas tormentas, siempre que también se presenten las condiciones atmosféricas necesarias.

Además, el calentamiento oceánico puede generar:

Olas de calor marinas más frecuentes o intensas, que afectan a distintas especies.

más frecuentes o intensas, que afectan a distintas especies. Desplazamientos de peces y otros organismos , con posibles consecuencias para la actividad pesquera.

, con posibles consecuencias para la actividad pesquera. Alteraciones en los ecosistemas costeros , especialmente en ambientes sensibles a los cambios de temperatura.

, especialmente en ambientes sensibles a los cambios de temperatura. Aumento del nivel del mar , debido a la expansión del agua cuando se calienta.

, debido a la expansión del agua cuando se calienta. Cambios en los patrones de lluvias y temperaturas, asociados con la interacción entre los océanos y la atmósfera.

Los científicos advierten que estos efectos no se presentan de la misma manera en todas las regiones.

Cómo podría influir El Niño en Argentina, Río Negro y Neuquén

En Argentina, los episodios de El Niño suelen estar asociados con modificaciones en el régimen de precipitaciones, especialmente en sectores del centro y noreste del país.

Sin embargo, sus efectos no son uniformes y no permiten anticipar automáticamente lluvias intensas en todas las provincias.

En el caso de Río Negro y Neuquén, el impacto depende de la circulación atmosférica, las condiciones regionales y la evolución de otros factores climáticos.

Para la Patagonia, el calentamiento de los océanos también es un fenómeno relevante por sus posibles consecuencias sobre los ecosistemas marinos, las especies pesqueras y las condiciones ambientales de las zonas costeras.

No obstante, los récords globales de temperatura oceánica no significan que exista un pronóstico de tormentas extremas o inundaciones para el Alto Valle o la costa rionegrina.

Para conocer los riesgos concretos de cada región es necesario seguir los informes y alertas del Servicio Meteorológico Nacional.

El Niño 2026/2027: qué esperan los especialistas para los próximos meses

El fenómeno continúa bajo seguimiento internacional.

En su informe del 12 de noviembre de 2026, el Centro de Predicciones Climáticas de Estados Unidos (NOAA) señaló que El Niño seguía fortaleciéndose y que existía una probabilidad superior al 79% de que alcanzara una intensidad fuerte o muy fuerte durante el período comprendido entre enero y marzo de 2027.

Este escenario mantiene la atención de los especialistas sobre la evolución de las temperaturas oceánicas y sus posibles efectos durante el verano austral.

La particularidad de 2026 es que los océanos volvieron a modificar su patrón habitual de calentamiento por segunda vez en apenas tres años.

Para los investigadores, este comportamiento muestra cómo los fenómenos naturales pueden combinarse con el calentamiento global y generar situaciones cada vez más complejas de analizar.

El desafío será determinar cómo evolucionará el calor acumulado en los océanos y qué consecuencias concretas tendrá sobre el clima de las distintas regiones del planeta.