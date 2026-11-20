El fenómeno de El Niño 2026/2027 ya está en marcha y comienza a modificar el escenario climático de la Argentina. Aunque inicialmente se esperaba un aumento generalizado de las precipitaciones, los primeros meses mostraron un comportamiento diferente: lluvias desiguales según la región, tormentas severas y crecidas de importantes cuencas hidrográficas.

A partir de las advertencias de especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el fenómeno presenta características que obligan a prestar especial atención a su evolución durante los próximos meses. En particular, el verano y el otoño podrían registrar una mayor variabilidad climática, con impactos diferentes en cada zona del país.

El Niño 2026/2027: por qué preocupa a los especialistas

El Niño es un fenómeno climático natural asociado al calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Su desarrollo modifica la circulación atmosférica y puede alterar las temperaturas y las precipitaciones en distintas regiones del planeta.

Durante 2026, el fenómeno avanzó hacia una mayor intensidad, pero sus consecuencias no se manifestaron de manera uniforme.

Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA, explicó que no alcanza con conocer la intensidad del calentamiento del Pacífico para anticipar lo que ocurrirá en cada región productiva.

La clave está en observar cómo se combinan las condiciones atmosféricas, la humedad del suelo, las precipitaciones y el comportamiento de los ríos.

Por eso, los especialistas advierten que un episodio intenso de El Niño no significa necesariamente que lloverá más en todos los lugares.

Tormentas fuertes, granizo y tornados: los fenómenos que ya comenzaron a registrarse

Uno de los aspectos que más preocupa es el aumento de episodios meteorológicos severos.

Durante noviembre se registraron tormentas intensas, ráfagas destructivas y caída de granizo en diferentes sectores de la región central del país.

El temporal del 13 de noviembre afectó áreas de Córdoba, Santa Fe y el noroeste bonaerense, con daños en instalaciones rurales y cultivos.

En algunas zonas también se reportaron tornados, mientras que productores agrícolas debieron evaluar la necesidad de volver a sembrar determinados lotes.

Desde el INTA explicaron que estos fenómenos presentan una dificultad particular: pueden desarrollarse rápidamente y afectar superficies relativamente pequeñas, por lo que requieren un seguimiento permanente de los pronósticos y las alertas meteorológicas.

Qué puede pasar con El Niño en Río Negro y Neuquén durante el verano

En el norte de la Patagonia, uno de los aspectos que merece atención es el comportamiento de los ríos durante el deshielo de primavera y verano.

Los especialistas señalaron que la importante acumulación de nieve registrada en sectores de alta montaña podría contribuir al incremento de los caudales de algunos cursos de agua del oeste argentino, especialmente en Cuyo y el norte patagónico.

Este escenario puede representar una oportunidad para las actividades productivas que dependen del riego y para la recuperación de reservas hídricas.

Sin embargo, también requiere observar la evolución de los caudales y los posibles riesgos asociados con crecidas.

En Río Negro y Neuquén, el seguimiento de los sistemas hídricos resulta especialmente importante por su relación con la producción frutícola, los embalses y las actividades desarrolladas en los valles irrigados.

De todos modos, esto no significa que estén pronosticadas inundaciones para el Alto Valle o las ciudades de la región. Los efectos concretos dependerán de las condiciones meteorológicas locales, la evolución del deshielo y la regulación de los embalses.

Qué se espera para el verano y el otoño de 2027

Aunque hasta ahora algunas regiones recibieron menos precipitaciones de las esperadas, los especialistas consideran que los riesgos asociados con El Niño todavía no desaparecieron.

Durante el verano y el otoño podrían mantenerse las condiciones favorables para episodios de lluvias intensas y fenómenos meteorológicos extremos.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) también advirtió que el episodio de El Niño podría persistir hasta comienzos de 2027 y provocar alteraciones importantes en las temperaturas y las precipitaciones.

Sin embargo, aclaró que sus efectos no serán iguales en todas las regiones.

Por ese motivo, los pronósticos estacionales deben complementarse con información meteorológica local y actualizaciones frecuentes.

Cómo prepararse para los posibles efectos de El Niño

Ante este escenario, los especialistas recomiendan adoptar medidas preventivas y evitar decisiones basadas únicamente en pronósticos generales.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Consultar las alertas del Servicio Meteorológico Nacional , especialmente ante la posibilidad de tormentas intensas, granizo y ráfagas.

, especialmente ante la posibilidad de tormentas intensas, granizo y ráfagas. Mantener limpios desagües y sistemas de drenaje para facilitar el escurrimiento del agua durante precipitaciones abundantes.

para facilitar el escurrimiento del agua durante precipitaciones abundantes. Prestar atención a los informes sobre caudales de los ríos , particularmente en zonas cercanas a cursos de agua.

, particularmente en zonas cercanas a cursos de agua. Revisar las coberturas de seguros para actividades agrícolas y bienes expuestos a granizo o viento.

para actividades agrícolas y bienes expuestos a granizo o viento. Monitorear la humedad de los suelos antes de definir fechas de siembra, fertilización y otras tareas productivas.

antes de definir fechas de siembra, fertilización y otras tareas productivas. Seguir los informes técnicos del INTA, que permiten conocer la evolución de las condiciones agroclimáticas.

El Niño no afecta a todas las regiones de la misma manera

Uno de los principales mensajes de los especialistas es que no existe un único escenario climático para toda la Argentina.

Mientras algunas regiones pueden enfrentar lluvias abundantes y crecidas de ríos, otras podrían atravesar períodos con precipitaciones normales o incluso inferiores a las habituales.

Por eso, el desafío para los próximos meses será interpretar las condiciones de cada región y anticiparse a los cambios.

Con el verano cada vez más cerca, El Niño 2026/2027 obliga a mantener la atención sobre el clima, especialmente en las actividades productivas y en las zonas donde las tormentas intensas o las crecidas pueden generar complicaciones.