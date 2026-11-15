Gastos de campaña en Bariloche: una apuesta millonaria a las redes sociales

La elección de convencionales constituyentes de Bariloche del 1 de noviembre dejó una marcada transformación de las campañas políticas, con menos actos y fuerte presencia en redes sociales, donde los partidos y candidatos realizaron una inversión del orden de los 18 millones de pesos (11.500 dólares).



Las herramientas de transparencia que gestiona Meta, propietaria de Facebook e Instagram, dos de las redes sociales más populares, a través de la “biblioteca de anuncios”, permiten conocer de cuánto fue el gasto de la campaña electoral de las fuerzas políticas mediante publicidades en esas plataformas, por fuera del alcance orgánico de los posteos y de la publicidad en medios tradicionales.

Más adelante, las fuerzas políticas deberán rendir cuentas ante la autoridad electoral y se conocerá el monto definitivo que se utilizó para publicidad de las propuestas y las candidaturas.

Qué dicen los datos de publicidad de campaña en redes

Según el análisis de los datos públicos que realizó RÍO NEGRO en los últimos 90 días (abarcando el inicio de la campaña hasta días después del comicio), surge que la alianza + Bariloche Sumar Sur, integrada por el Frente Renovador, el Partido Sur y Sumar se transformó por lejos en la fuerza política que compitió el 1 de noviembre en realizar el mayor gasto de campaña en Meta con 9,6 millones de pesos (6.100 dólares) en la cuenta oficial de la alianza.

Esta alianza tiene respaldo de un partido nacional como el que conduce Sergio Massa y también jugó fuerte en la campaña el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, que formó parte de la sociedad a través de Sumar, su estructura política provincial.

Esta fuerza también apeló a invertir en publicidad en las redes más populares desde la cuenta personal del primer candidato, el exlegislador Alejo Ramos Mejía, que destinó 2,4 millones de pesos (1.500 dólares) en la campaña en redes.

Las dos cuentas que apuntalaban el mensaje de Ramos Mejía sumaron 12 millones de pesos (7.600 dólares), un 66% del total invertido por las fuerzas políticas que participaron de la elección. Su resultado electoral lo relegó al décimo lugar, solo con una cosecha de 1.418 votos.

El oficialismo invirtió en Meta pero también en mensajería SMS

La fuerza oficialista, Estamos Haciendo Bariloche, que postuló a Yanina Sánchez y se mostró como la propuesta de respaldo a la gestión del intendente Walter Cortés, pagó 2,2 millones de pesos (1.400 dólares) desde su cuenta con 6.900 seguidores, aunque se conoce que la estrategia de publicitar permite ampliar el universo de personas al que le llega el mensaje.

En el caso del oficialismo también se analizaron las cuentas de Meta del intendente Cortés que no tuvo publicidad paga en este período de tiempo de 90 días.

Un dato no menor del oficialismo es que utilizó en los últimos días de la campaña la contratación de mensajería directa, a través de SMS. Ese gasto no está disponible públicamente por el momento.

Las otras fuerzas que pautaron

En orden de gasto publicitario en redes sociales se ubicó en tercer lugar Fuerza Bariloche, que promovía a Andrea Galaverna en primer lugar, con 2,1 millones de pesos (1.330 dólares).

La coalición que en resultados quedó tercera, La Libertad Avanza Bariloche, solo gastó 115.100 pesos (73 dólares) donde la cuenta oficial del sello.

Primero Río Negro, que es una fuerza que especialmente en Bariloche se maneja con las redes sociales, gastó 653.700 pesos (416 dólares) en publicidad en facebook e Instagram a favor de su primer candidato Carlos Aristegui.

Por debajo de los 300.000 pesos (191 dólares) apostaron a las redes de Meta la Izquierda Socialista Bariloche como fuerza política y los candidatos Pablo Chamatrópulos y Alhue Gavuzzo, según el análisis en meta. No hubo registros de Seamos Futuro, el partido integrado por jóvenes que se transformó en cuarta fuerza y tampoco de su primer candidato Lihue Bariggi Amara.