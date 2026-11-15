«Aprobar antes de fin de año»: la hoja de ruta de Javier Milei, el acuerdo por el Presupuesto y la tensión con Patricia Bullrich

La visita y el impacto social de la agenda del papa León XIV abrieron un nuevo compás de análisis en la política nacional, pero en la Casa Rosada la prioridad sigue siendo estrictamente económica y legislativa. El presidente Javier Milei bajó una directiva terminante a su Gabinete: la aprobación del Presupuesto 2027 y de la Reforma Política es una obligación ineludible antes de que concluya el año.

Frente a las dudas iniciales en sectores del oficialismo sobre la conveniencia de prorrogar el debate, la orden presidencial funcionó como un ultimátum.

La administración libertaria busca dar señales de previsibilidad a los inversores y cumplir con los compromisos de rendición de cuentas ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un escenario internacional donde los movimientos de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) exigen márgenes más sólidos.

El cronograma exprés del Presupuesto y las concesiones

Para destrabar el tratamiento parlamentario, el oficialismo debió contemplar reclamos de los bloques aliados (PRO, UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal). La hoja de ruta oficial ya tiene fechas tentativas:

Martes 17 de noviembre: prevén emitir dictamen en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.



prevén emitir dictamen en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Miércoles 25 de noviembre: votación en el recinto de Diputados.



votación en el recinto de Diputados. Diciembre: derivación del proyecto al Senado en el marco de las sesiones extraordinarias.

Para asegurar los votos, los negociadores oficiales debieron incorporar modificaciones al proyecto, entre las que destacan la garantía de fondos para prestaciones de Discapacidad, esquemas de alivio en contribuciones patronales para universidades, asignación de obras públicas para gobernadores aliados y la extensión hasta 2032 de los regímenes de promoción automotriz reclamados por el PRO.

Acuerdos provinciales: el mapa electoral y el caso Neuquén

En paralelo al debate presupuestario, el oficialismo articula los detalles de la Reforma Política y los acuerdos territoriales de cara a los próximos comicios. Las conversaciones con mandatarios provinciales contemplan la conformación de listas conjuntas y esquemas de colectoras.

En varios distritos, La Libertad Avanza resolvió no competir con candidatos propios a las gobernaciones para evitar fracturas internas o desgastes prematuros.

En ese esquema se inscriben las conversaciones mantenidas en torno a la neuquina Nadia Márquez, contempladas en los diálogos con el gobernador Rolando Figueroa, así como la situación de figuras como Luis Petri en relación con el radicalismo local.

La prueba para Patricia Bullrich y el Consejo de la Magistratura

La relación entre la Casa Rosada y la ministra de seguridad reconvertida en senadora, Patricia Bullrich, atraviesa una etapa de definición. Este martes por la mañana está prevista una nueva reunión de la Mesa Política en la Rosada entre Bullrich y Karina Milei, un encuentro que pondrá a prueba los canales de diálogo tras semanas de cortocircuitos.

El vínculo legislativo enfrenta una prueba inmediata con la presentación de postulantes para el Consejo de la Magistratura. Los nombres definidos por el oficialismo para el Senado son los siguientes:

Primer cupo: la neuquina Nadia Márquez.



la neuquina Nadia Márquez. Segundo cupo: el salteño Gonzalo Guzmán Coraita (desplazando al cordobés Luis Juez).



el salteño Gonzalo Guzmán Coraita (desplazando al cordobés Luis Juez). Cámara de Diputados: el cordobés Gonzalo Roca y la bonaerense Giselle Castelnuovo.

Pese a las diferencias de criterio en el plano político, desde el entorno de Bullrich confirmaron que la senadora firmará las postulaciones institucionales correspondientes, evitando una ruptura abierta en el plano parlamentario. Hacia el mediano plazo, el oficialismo evalúa que la competencia interna dentro del espacio de centroderecha se dirima de forma abierta de cara a los futuros turnos electorales de la década.