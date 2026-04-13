Tormentas, vientos fuertes y temperaturas bajo cero en la cordillera de Neuquén y Río Negro: qué pasa en el Alto Valle
El inicio de la semana laboral llega con una fuerte inestabilidad en el norte de la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por ráfagas de hasta 58 km/h, heladas en la cordillera y probabilidad de lluvias en zonas específicas de la región.
El mapa del tiempo en Neuquén y Río Negro presenta este lunes realidades contrapuestas. El ingreso de un frente de inestabilidad, sumado a la baja de la temperatura en las montañas, generará una jornada de contrastes térmicos y vientos que afectarán el tránsito y las actividades al aire libre.
En las ciudades de Neuquén, Cipolletti y General Roca, la semana arranca con un ambiente templado pero ventoso.
Se espera una máxima de 25°C y una mínima de 12°C. Las ráfagas serán las protagonistas a partir del mediodía, alcanzando los 50 km/h.
La franja más complicada se dará durante la tarde y la noche, con vientos de dirección variable que pueden dificultar la visibilidad en las rutas.
Cordillera: entre el frío de Bariloche y las tormentas de San Martín
la zona andina vivirá dos escenarios climáticos bien diferenciados:
- Bariloche: la ciudad amaneció con un frío polar de -1°C. Aunque el sol ayudará a subir la temperatura hasta los 16°C, el viento soplará con fuerza: se esperan ráfagas de hasta 58 km/h durante la mañana y la noche.
- San Martín de los Andes: a diferencia de su vecina rionegrina, aquí el riesgo principal son las tormentas. Hay hasta un 40% de probabilidad de precipitaciones bajo un cielo mayormente nublado y una máxima inusual de 26°C.
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