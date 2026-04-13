Tormentas, vientos fuertes y temperaturas bajo cero en la cordillera de Neuquén y Río Negro: qué pasa en el Alto Valle

El mapa del tiempo en Neuquén y Río Negro presenta este lunes realidades contrapuestas. El ingreso de un frente de inestabilidad, sumado a la baja de la temperatura en las montañas, generará una jornada de contrastes térmicos y vientos que afectarán el tránsito y las actividades al aire libre.

En las ciudades de Neuquén, Cipolletti y General Roca, la semana arranca con un ambiente templado pero ventoso.

Se espera una máxima de 25°C y una mínima de 12°C. Las ráfagas serán las protagonistas a partir del mediodía, alcanzando los 50 km/h.

La franja más complicada se dará durante la tarde y la noche, con vientos de dirección variable que pueden dificultar la visibilidad en las rutas.

Cordillera: entre el frío de Bariloche y las tormentas de San Martín

la zona andina vivirá dos escenarios climáticos bien diferenciados: