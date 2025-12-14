¿Vas a Chile hoy? Requisitos y horarios de los pasos fronterizos indispensables
Vialidad Nacional actualizó el estado de las rutas de Neuquén y Río Negro hacia Chile. Atención: persiste el alerta por vientos y neviscas en la cordillera. Qué tenés que saber antes de viajar.
Si planeás cruzar la cordillera este domingo 14 de diciembre 2025, chequeá primero el parte oficial porque el clima en la montaña cambia minuto a minuto. Vialidad Nacional confirmó el estado de las rutas y los pasos fronterizos claves para salir desde Neuquén y Río Negro.
El dato que buscás:
- Paso Pino Hachado: se encuentra habilitado con circulación normal.
- Paso Cardenal Samoré: se encuentra habilitado con circulación normal.
Ojo con el clima: alerta por vientos y frío. Aunque los pasos están abiertos, no te confíes: según el pronóstico, el aire frío que ingresó el viernes se siente con fuerza hoy domingo en el norte de la Patagonia.
- En ruta: se esperan períodos ventosos, especialmente durante la tarde.
- En montaña: hay probabilidad de lluvias y algunas neviscas. Bajá la velocidad y manejá con precaución.
El dato para la semana: si podés esperar, la buena noticia es que a partir de este lunes empieza a entrar aire más cálido y sube la temperatura en la región.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, domingo 14 de diciembre 2025?
Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, domingo 14 de diciembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.
|Paso Fronterizo
|Estado Hoy (24/11/2025)
|Horario de Atención
|Recomendaciones Clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Lluvia.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Sectores poceados. Portar cadenas.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Zonas con animales sueltos. Sectores
con neblina. Algunas ráfagas de viento.
Posible caída de piedras en el KM 48.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Sectores poceados. Habilitado.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza.
|Sectores poceados y barro. Portar cadenas.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.
Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina
Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este domingo 14 de diciembre 2025:
- Se mantiene el ingreso de aire del Pacífico, con lluvias débiles sobre la región cordillerana.
- Períodos ventosos en el norte de la Patagonia.
- Mejoran las condiciones a partir del martes, con ingreso de aire más cálido y ascenso de las temperaturas.
Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, domingo 14 de diciembre 2025
Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria:
|Categoría
|Requisito Obligatorio
|Detalle de Vehículo
|Identidad
|DNI o Pasaporte vigente.
|N/A
|Vehículo Propio
|Título y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).
|Permiso de conducir.
|Vehículo de Terceros
|Cédula Azul o Autorización ante Escribano Público.
|Válida en Chile y Mercosur.
|Seguro
|Comprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).
|Obligatorio (ej. Carta verde).
|Vial
|Portación de Cadenas
|Indispensable para alta montaña en esta época.
