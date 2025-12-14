ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

¿Vas a Chile hoy? Requisitos y horarios de los pasos fronterizos indispensables

Vialidad Nacional actualizó el estado de las rutas de Neuquén y Río Negro hacia Chile. Atención: persiste el alerta por vientos y neviscas en la cordillera. Qué tenés que saber antes de viajar.

Te puede interesar

Redacción

Por Redacción

Paso fronterizo Pichachen.-

Paso fronterizo Pichachen.-

Si planeás cruzar la cordillera este domingo 14 de diciembre 2025, chequeá primero el parte oficial porque el clima en la montaña cambia minuto a minuto. Vialidad Nacional confirmó el estado de las rutas y los pasos fronterizos claves para salir desde Neuquén y Río Negro.

El dato que buscás:

  • Paso Pino Hachado: se encuentra habilitado con circulación normal.
  • Paso Cardenal Samoré: se encuentra habilitado con circulación normal.

Ojo con el clima: alerta por vientos y frío. Aunque los pasos están abiertos, no te confíes: según el pronóstico, el aire frío que ingresó el viernes se siente con fuerza hoy domingo en el norte de la Patagonia.

  • En ruta: se esperan períodos ventosos, especialmente durante la tarde.
  • En montaña: hay probabilidad de lluvias y algunas neviscas. Bajá la velocidad y manejá con precaución.

El dato para la semana: si podés esperar, la buena noticia es que a partir de este lunes empieza a entrar aire más cálido y sube la temperatura en la región.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, domingo 14 de diciembre 2025?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, domingo 14 de diciembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso FronterizoEstado Hoy (24/11/2025)Horario de AtenciónRecomendaciones Clave
Cardenal SamoréHABILITADO8 a 19 hs.Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Lluvia.
Mamuil Malal (ex Tromen)HABILITADO8 a 20 hs.Sectores poceados. Portar cadenas.
Pino HachadoHABILITADO8 a 20 hs.Zonas con animales sueltos. Sectores
con neblina. Algunas ráfagas de viento.
Posible caída de piedras en el KM 48.
IcalmaHABILITADOEgreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.		Sectores poceados. Habilitado.
Hua HumHABILITADO8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza.Sectores poceados y barro. Portar cadenas.
PichachenHABILITADODe 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.		Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este domingo 14 de diciembre 2025:

  • Se mantiene el ingreso de aire del Pacífico, con lluvias débiles sobre la región cordillerana.
  • Períodos ventosos en el norte de la Patagonia.
  • Mejoran las condiciones a partir del martes, con ingreso de aire más cálido y ascenso de las temperaturas.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, domingo 14 de diciembre 2025

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria:

CategoríaRequisito ObligatorioDetalle de Vehículo
IdentidadDNI o Pasaporte vigente.N/A
Vehículo PropioTítulo y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).Permiso de conducir.
Vehículo de TercerosCédula Azul o Autorización ante Escribano Público.Válida en Chile y Mercosur.
SeguroComprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).Obligatorio (ej. Carta verde).
VialPortación de CadenasIndispensable para alta montaña en esta época.

Temas

Chile

Estado de las rutas

Pasos fronterizos

Si planeás cruzar la cordillera este domingo 14 de diciembre 2025, chequeá primero el parte oficial porque el clima en la montaña cambia minuto a minuto. Vialidad Nacional confirmó el estado de las rutas y los pasos fronterizos claves para salir desde Neuquén y Río Negro.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios