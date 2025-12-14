¿Vas a Chile hoy? Requisitos y horarios de los pasos fronterizos indispensables

Si planeás cruzar la cordillera este domingo 14 de diciembre 2025, chequeá primero el parte oficial porque el clima en la montaña cambia minuto a minuto. Vialidad Nacional confirmó el estado de las rutas y los pasos fronterizos claves para salir desde Neuquén y Río Negro.

El dato que buscás:

Paso Pino Hachado: se encuentra habilitado con circulación normal.

se encuentra con circulación normal. Paso Cardenal Samoré: se encuentra habilitado con circulación normal.

Ojo con el clima: alerta por vientos y frío. Aunque los pasos están abiertos, no te confíes: según el pronóstico, el aire frío que ingresó el viernes se siente con fuerza hoy domingo en el norte de la Patagonia.

En ruta: se esperan períodos ventosos, especialmente durante la tarde.

se esperan períodos ventosos, especialmente durante la tarde. En montaña: hay probabilidad de lluvias y algunas neviscas. Bajá la velocidad y manejá con precaución.

El dato para la semana: si podés esperar, la buena noticia es que a partir de este lunes empieza a entrar aire más cálido y sube la temperatura en la región.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, domingo 14 de diciembre 2025?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, domingo 14 de diciembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado Hoy (24/11/2025) Horario de Atención Recomendaciones Clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Lluvia. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Sectores poceados. Portar cadenas. Pino Hachado HABILITADO 8 a 20 hs. Zonas con animales sueltos. Sectores

con neblina. Algunas ráfagas de viento.

Posible caída de piedras en el KM 48. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Sectores poceados. Habilitado. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza. Sectores poceados y barro. Portar cadenas. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este domingo 14 de diciembre 2025:

Se mantiene el ingreso de aire del Pacífico , con lluvias débiles sobre la región cordillerana.

, con lluvias débiles sobre la región cordillerana. Períodos ventosos en el norte de la Patagonia .

. Mejoran las condiciones a partir del martes, con ingreso de aire más cálido y ascenso de las temperaturas.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, domingo 14 de diciembre 2025

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria: