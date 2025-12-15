¿Hoy viajás a Chile? Requisitos y horarios de los pasos fronterizos este lunes 15 de diciembre 2025

Pasos a Chile: estado de rutas y aduanas para este lunes 15 de diciembre 2025. Antes de salir a la ruta, chequeá el parte oficial porque el clima en la cordillera es dinámico. Vialidad Nacional confirmó el estado de los corredores claves para cruzar desde Neuquén y Río Negro tras el fin de semana frío.

El semáforo de los pasos hoy:

Paso Pino Hachado: se encuentra habilitado con circulación normal. Ideal para tránsito pesado y vehículos altos.

se encuentra con circulación normal. Ideal para tránsito pesado y vehículos altos. Paso Cardenal Samoré: se encuentra habilitado todo tipo de vehículos. Recordá que en época estival aumenta el flujo en Aduana.

Clima y pronóstico: Mejoran las condiciones. Tal como se anticipaba, el aire polar que ingresó el viernes comienza a retirarse. Para este lunes 15 de diciembre 2025, se espera el ingreso paulatino de aire más cálido y un aumento de la temperatura en toda la región.

Atención al viento: aunque sale el sol, se mantienen períodos ventosos en zonas altas de montaña.

aunque sale el sol, se mantienen períodos ventosos en zonas altas de montaña. Recomendación: manejá con precaución en curvas cerradas y zonas de sombra donde la calzada puede estar húmeda por las neviscas de ayer.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, lunes 15 de diciembre 2025?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, lunes 15 de diciembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado Hoy (15/12/2025) Horario de Atención Recomendaciones Clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Lluvia. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Sectores poceados. Portar cadenas. Pino Hachado HABILITADO 8 a 20 hs. Calzada mojada. Sectores con

hielo. Visibilidad reducida por neblina.

Zona con animales sueltos. Posible caída

de rocas en el KM48. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Sectores poceados. Cubierto, lloviendo. Habilitado. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza. Sectores poceados y barro. Portar cadenas. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este lunes 15 de diciembre 2025:

Continua el ingreso de aire del Pacífico , con lluvias débiles sobre la región cordillerana esta semana.

, con lluvias débiles sobre la región cordillerana esta semana. Períodos ventosos en el norte de la Patagonia , con disminución de las máximas.

, con disminución de las máximas. Mejoran las condiciones a partir del martes, con ingreso de aire más cálido y ascenso de las temperaturas.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, lunes 15 de diciembre 2025

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria: