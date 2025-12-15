¿Hoy viajás a Chile? Requisitos y horarios de los pasos fronterizos este lunes 15 de diciembre 2025
¿Viajás hoy? Vialidad Nacional informó hoy el estado de las rutas de Neuquén y Río Negro hacia Chile. Atención pronóstico: se mantiene el alerta por vientos y neviscas en la cordillera. Qué tenés que saber antes de viajar.
Pasos a Chile: estado de rutas y aduanas para este lunes 15 de diciembre 2025. Antes de salir a la ruta, chequeá el parte oficial porque el clima en la cordillera es dinámico. Vialidad Nacional confirmó el estado de los corredores claves para cruzar desde Neuquén y Río Negro tras el fin de semana frío.
El semáforo de los pasos hoy:
- Paso Pino Hachado: se encuentra habilitado con circulación normal. Ideal para tránsito pesado y vehículos altos.
- Paso Cardenal Samoré: se encuentra habilitado todo tipo de vehículos. Recordá que en época estival aumenta el flujo en Aduana.
Clima y pronóstico: Mejoran las condiciones. Tal como se anticipaba, el aire polar que ingresó el viernes comienza a retirarse. Para este lunes 15 de diciembre 2025, se espera el ingreso paulatino de aire más cálido y un aumento de la temperatura en toda la región.
- Atención al viento: aunque sale el sol, se mantienen períodos ventosos en zonas altas de montaña.
- Recomendación: manejá con precaución en curvas cerradas y zonas de sombra donde la calzada puede estar húmeda por las neviscas de ayer.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, lunes 15 de diciembre 2025?
Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, lunes 15 de diciembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.
|Paso Fronterizo
|Estado Hoy (15/12/2025)
|Horario de Atención
|Recomendaciones Clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Lluvia.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Sectores poceados. Portar cadenas.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Calzada mojada. Sectores con
hielo. Visibilidad reducida por neblina.
Zona con animales sueltos. Posible caída
de rocas en el KM48.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Sectores poceados. Cubierto, lloviendo. Habilitado.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza.
|Sectores poceados y barro. Portar cadenas.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.
Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina
Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este lunes 15 de diciembre 2025:
- Continua el ingreso de aire del Pacífico, con lluvias débiles sobre la región cordillerana esta semana.
- Períodos ventosos en el norte de la Patagonia, con disminución de las máximas.
- Mejoran las condiciones a partir del martes, con ingreso de aire más cálido y ascenso de las temperaturas.
Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, lunes 15 de diciembre 2025
Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria:
|Categoría
|Requisito Obligatorio
|Detalle de Vehículo
|Identidad
|DNI o Pasaporte vigente.
|N/A
|Vehículo Propio
|Título y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).
|Permiso de conducir.
|Vehículo de Terceros
|Cédula Azul o Autorización ante Escribano Público.
|Válida en Chile y Mercosur.
|Seguro
|Comprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).
|Obligatorio (ej. Carta verde).
|Vial
|Portación de Cadenas
|Indispensable para alta montaña en esta época.
