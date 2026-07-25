Karate: el roquense Manuel Guevara se consagró campeón mundial en Rumania

El roquense Guevara en lo más del podio en el Campeonato Mundia de karate. (Fotos Gentileza)

La Federación Nacional de Karate estuvo presente en el 14° Campeonato Mundial WUKF 2026, realizado en Rumania. La delegación nacional tuvo la presencia representantes rionegrinos que conquistaron muy buenos resultados y pudieron subirse al podio en distintas categorías.

En Rumania, pudo destacarse el karateca Manuel Guevara, que venía de tener un brillante campeonato mundial en Japén 2025, y una vez más mostró todo su talento en Kata individual donde se consagró campeón del mundo en la categoría seniors de 21 a 35 años, estilo Goku Ryu.

Manuel Guevara con la bandera y medalla de oro en Rumania.

Guevara, roquense, de 30 años, desde los 5 que practica karate, conquistó la medalla de oro y se subió a lo más alto del podio en su división por encima de los competidores de Estados Unidos y Ucrania, que completaron los restantes escalones.

En tanto, la bonaerense Luciana Ruiz Díaz también fue campeona mundial en su división y el catamarqueño Emilio Lozano obtuvo el 3° puesto en su categoría, que le permitió llegar al tercer escalón del podio.

También se lució en la competencia dentro de las misma categoría, María José García, con un sexto puesto en el certamen mundial para la karateca de Río Negro.

Los responsables de la delegación argentina destacaron el gran desempeño de los competidores nacionales en sus categorías, dejando bien alto al karate nacional.

Además, formaron parte del equipo argentino Bruno Beltrán (Catamarca), Luciano De La Fuente, Anna Baucher y Guadalupe Vera (Córdoba) y Agustín Bruno (Santa Fe).