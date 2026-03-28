Pensiones No Contributivas abril 2026: ajustes y fechas importantes en el calendario de ANSES

Pensiones No Contributivas: el calendario de pagos de ANSES para abril 2026 entra en vigencia con modificaciones estructurales debido a la festividad de Semana Santa y el feriado del 2 de abril 2026. El organismo previsional, en cumplimiento del Decreto 274/2024, aplicará un ajuste del 2,9% basado en el índice de precios de febrero, elevando el piso de ingresos para los sectores más vulnerables.

Esta actualización impacta directamente en las Pensiones No Contributivas, que serán las primeras en acreditarse en las cuentas bancarias en abril 2026. Ante la seguidilla de días no hábiles, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) diseñó un esquema escalonado que busca evitar el colapso de los centros de pago y garantizar que los adultos mayores cuenten con su dinero antes del inicio del receso administrativo.

Pensiones No Contributivas abril 2026: fechas confirmadas en el calendario de pagos de ANSES

El cronograma para las Pensiones No Contributivas (PNC) presenta una organización particular este mes para compensar los días sin actividad bancaria. Según el calendario de pagos de ANSES en abril 2026, las acreditaciones para este grupo se concentrarán de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril 2026 .

. DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril 2026 .

. DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril 2026 .

. DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril 2026 .

. DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril 2026.

Es fundamental que los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas tengan en cuenta que, aunque el proceso administrativo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se inicia el 3 de abril 2026, la disponibilidad efectiva de los fondos en cajeros dependerá de estas fechas reprogramadas por la logística de caudales post-Semana Santa.

Pensiones No Contributivas abril 2026: impacto de Semana Santa en el calendario de pagos de ANSES

La celebración de Semana Santa y el feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas obligaron a la Administración Nacional de la Seguridad Social a comprimir las fechas de la segunda quincena. El calendario de pagos de ANSES para quienes perciben el haber mínimo comenzará el viernes 10 de abril 2026, extendiéndose hasta el día 23.

Por su parte, los jubilados con ingresos superiores a la mínima iniciarán su cobro el 24 de abril 2026. Esta distribución estratégica permite que el flujo de efectivo en las entidades bancarias sea constante, minimizando las esperas tras los feriados de Semana Santa que suelen generar una demanda retenida de servicios presenciales.

Pensiones No Contributivas abril 2026: montos actualizados de ANSES

Más allá de las fechas, el calendario de pagos de ANSES refleja el nuevo valor de las prestaciones tras la movilidad mensual. Con el incremento del 2,9%, los montos que liquidará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) son:

Jubilación mínima : $380.319,31 (alcanzaría los $450.319,31 si se oficializa el bono de $70.000).

: $380.319,31 (alcanzaría los $450.319,31 si se oficializa el bono de $70.000). PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $304.255,44.

(Pensión Universal para el Adulto Mayor): $304.255,44. Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $266.223,52.

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recomiendan a los titulares de las Pensiones No Contributivas y jubilaciones utilizar los medios de pago electrónicos y el sistema de retiro de efectivo en comercios adheridos para evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias durante los días posteriores a Semana Santa, garantizando una gestión de fondos más ágil y segura.