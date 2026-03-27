Becas Progresar 2026: el Gobierno oficializó la apertura de inscripciones y los nuevos montos mensuales

El Ministerio de Capital Humano, bajo la firma del secretario Carlos Torrendell, formalizó este viernes 27 de marzo 2026 el lanzamiento de las Becas Progresar para el período 2026. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece un nuevo marco reglamentario que busca fortalecer el desempeño académico de los estudiantes mediante el seguimiento de las trayectorias a través de la Red Federal de Becas.

Según la Resolución 172/2026, el programa de Becas Progresar conservará su carácter de apoyo económico directo, pero reforzará las condicionalidades educativas incorporadas en los últimos años. Con un monto mensual fijado en $35.000, la convocatoria abre diferentes ventanas de inscripción según el nivel educativo, obligando a los aspirantes a cumplir con plazos estrictos para no quedar fuera del sistema prestacional.

Ministerio de Capital Humano: fechas de inscripción según cada línea de las Becas Progresar

El cronograma dispuesto por el Ministerio de Capital Humano para las Becas Progresar en este 2026 se divide en tres etapas diferenciadas. Es fundamental que los estudiantes identifiquen su categoría para completar el formulario dentro de los plazos legales establecidos por la Resolución 172/2026:

Finalización de la educación obligatoria: la inscripción comienza hoy, 27 de marzo, y se extiende hasta el 24 de abril de 2026. Fomento de la educación superior y Progresar Enfermería: el plazo para estudiantes terciarios y universitarios será del 6 al 30 de abril de 2026. Formación Profesional: esta línea cuenta con el período más extenso, abriendo el 27 de abril y cerrando el 27 de noviembre de 2026.

Resolución 172/2026: montos confirmados y condicionalidades académicas de las Becas Progresar

La Resolución 172/2026 ratifica que el monto mensual para todas las líneas de las Becas Progresar (Obligatorio, Superior, Enfermería y Formación Profesional) será de $35.000. Si bien el valor de la cuota se mantiene respecto al último ajuste de la Secretaría de Educación, la normativa hace hincapié en el cumplimiento de las «nuevas condicionalidades» orientadas a recuperar el carácter educativo del beneficio.

Esto implica que la asignación de recursos por parte del Ministerio de Capital Humano estará sujeta a una coordinación técnica-administrativa eficiente entre la Nación y las provincias, garantizando que el incentivo económico se traduzca en una progresión real de los estudios y un fortalecimiento del desempeño académico.

Cómo anotarse en las Becas Progresar a través de la Secretaría de Educación

El proceso de inscripción para las Becas Progresar gestionado por la Secretaría de Educación es 100% digital. Los interesados deben ingresar a la plataforma oficial del programa o utilizar la aplicación móvil de ANSES para cargar sus datos personales y académicos.

En virtud de la Ley de Protección de Datos Personales (N° 25.326), el Ministerio de Capital Humano garantiza la seguridad de la información volcada en los formularios. Es requisito indispensable contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social actualizada.

Ante cualquier duda sobre el proceso, la Resolución 172/2026 establece que la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa será la encargada de asistir a los aspirantes en la carga de perfiles para asegurar que la ayuda llegue a los sectores que más necesitan fortalecer sus trayectorias escolares en este 2026.