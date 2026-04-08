Volver al Trabajo cierra su ciclo: así será la transición a los vouchers de capacitación profesional

Volver al Trabajo: el Ministerio de Capital Humano confirmó el fin del programa y la transición a vouchers.-

El Ministerio de Capital Humano, a través de un comunicado oficial emitido tras el último depósito de haberes, confirmó la finalización del programa Volver al Trabajo, la versión del Potenciar Trabajo. La medida responde a lo establecido originalmente en el Decreto 198/2024, que fijaba una vigencia transitoria de dos años para esta asistencia.

Durante este periodo, los beneficiarios de Volver al Trabajo percibieron una asignación no remunerativa de $78.000 liquidada por ANSES, orientada a facilitar la inserción en el mercado laboral formal.

Con el cierre de esta etapa, la cartera que dirige Sandra Pettovello busca profundizar la eliminación de intermediarios y consolidar un modelo prestacional basado en la formación técnica, notificando a los titulares sobre la posibilidad de integrarse a un nuevo sistema de vouchers de capacitación profesional articulado con el sector privado.

Ministerio de Capital Humano: el cierre de Volver al Trabajo y la nueva oferta de formación

El comunicado del Ministerio de Capital Humano enfatizó que el fin de Volver al Trabajo marca el cumplimiento de un ciclo diseñado para reducir las barreras de acceso al empleo registrado. A diferencia del esquema anterior, el nuevo sistema de vouchers de capacitación profesional no contempla el pago de una prestación monetaria mensual, sino que se centra exclusivamente en el financiamiento de cursos de oficios y formación técnica.

Los interesados en mantener su vínculo con las políticas de empleo deberán gestionar su inscripción a través del Portal Empleo, donde se habilitará la oferta de trayectos educativos que el Ministerio de Capital Humano coordinará directamente con empresas privadas para asegurar que la capacitación responda a la demanda real del mercado laboral actual.

Vouchers de capacitación profesional: la apuesta del Ministerio de Capital Humano tras Volver al Trabajo

La transición hacia los vouchers de capacitación profesional representa el pilar central de la nueva estrategia del Ministerio de Capital Humano luego del cese de Volver al Trabajo. Mientras el Gobierno refuerza otras asignaciones directas como la AUH y la Tarjeta Alimentar para contener a los sectores más vulnerables, el universo de jóvenes y adultos que integraba el programa finalizado deberá optar por este esquema de formación sin intermediación de organizaciones sociales.

Según el Ministerio de Capital Humano, el objetivo es que el recurso público se transforme en capital humano verificable, permitiendo que el beneficiario elija su especialización mediante los vouchers de capacitación profesional, garantizando así una asistencia directa centrada en la autonomía laboral y el fortalecimiento de las trayectorias individuales.