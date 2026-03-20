Adiós a Volver al Trabajo: ¿quiénes perderán los $78.000 a partir de abril de 2026?

A partir de abril 2026, el programa Volver al Trabajo dejará de existir como una transferencia monetaria directa y mensual. La decisión del Ministerio de Capital Humano, la cartera que dirige Sandra Pettovello, no afecta a todos por igual: se trata de una segmentación basada en la «empleabilidad».

Mientras que el Estado busca transformar Volver al Trabajo en formación para casi un millón de personas, existe un universo de beneficiarios que preservará su ingreso debido a su situación de vulnerabilidad estructural. Entender en qué grupo se encuentra cada titular es la clave para evitar sorpresas en el próximo calendario de pagos.

Adiós a Volver al Trabajo | Los 900.000 «excluidos»: quiénes pasan obligatoriamente al sistema de vouchers

El grupo que dejará de percibir los $78.000 mensuales de manera automática es el denominado «Volver al Trabajo». Este segmento está integrado por personas de entre 18 y 49 años que el sistema considera con potencial de inserción laboral inmediata.

Para este universo, el cambio es drástico:

Fin del efectivo : el pago que se acreditaba en la cuenta sueldo desaparece tras la cuota de abril 2026 .

: el pago que se acreditaba en la cuenta sueldo desaparece tras la . Transición condicionada : la única forma de mantener el vínculo con el Estado será a través de la inscripción en la red federal de capacitación.

: la única forma de mantener el vínculo con el Estado será a través de la inscripción en la red federal de capacitación. El modelo de voucher: el recurso público ya no irá al bolsillo del beneficiario para consumo libre, sino que será un «crédito» para pagar cursos de formación profesional en instituciones avaladas por el Gobierno.

Adiós a Volver al Trabajo | Acompañamiento Social: el grupo que queda a salvo de la baja

Frente a la incertidumbre, el Gobierno ratificó que existe un sector que no perderá su beneficio. Se trata de unas 300.000 personas que fueron derivadas al programa de Acompañamiento Social al momento de la disolución del Potenciar Trabajo.

Este grupo conservará su cobro mensual y no está obligado a la transición de vouchers, ya que se los considera en situación de «vulnerabilidad protegida». Los perfiles que integran esta excepción son:

Mayores de 50 años : personas que, por su edad, enfrentan mayores barreras en el mercado laboral formal.

: personas que, por su edad, enfrentan mayores barreras en el mercado laboral formal. Madres de familias numerosas : mujeres con tres o más hijos a cargo que no perciben otras asignaciones incompatibles.

: mujeres con tres o más hijos a cargo que no perciben otras asignaciones incompatibles. Personas en extrema vulnerabilidad: aquellos con situaciones de salud o contexto social que impiden la formación laboral inmediata.

Adiós a Volver al Trabajo: el fin de la intermediación y el nuevo rol de Mi Argentina

Uno de los ejes centrales de esta reforma, citada en las resoluciones oficiales del Ministerio de Capital Humano, es la eliminación definitiva de los movimientos sociales en la gestión de los planes. En el nuevo esquema, la notificación de «baja» o «traspaso» llega directamente al celular del beneficiario a través de la app Mi Argentina.

Este vínculo directo busca garantizar que el 100% del recurso llegue al titular sin descuentos por «cuotas sociales» o asistencia obligatoria a movilizaciones. Sin embargo, este modelo digital también traslada la responsabilidad al usuario: quien no revise su notificación o no manifieste su voluntad de participar en el sistema de vouchers antes del cierre de los padrones de abril 2026, quedará fuera del sistema de protección de forma permanente y sin posibilidad de reingreso, marcando el fin de lo que el Gobierno denomina «el modelo de la asistencia permanente».