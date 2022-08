WhatsApp: cómo transferir chats de Android a iPhone y viceversa

Para muchos usuarios es importante mantener la información almacenada en los chats de WhatsApp. En algunas ocasiones, surgen dudas en cuanto al traspaso de esa información almacenada en el dispositivo.

Existen distintas formas para no perder ningún archivo y transferir los datos sin problemas. No solo de Android a Android, sino también de iOS a Android. A veces se generan problemas para llevar toda la información de WhatsApp de un teléfono a otro.

Transferir chats de Android a iPhone y viceversa

Las aplicaciones más recomendables son MobileTrans, WazzapMigrator o Dr.Fone, que requieren de algunos permisos mínimos y no significan un riesgo para la información de los chats de WhatsApp.

– Realizar una copia de seguridad en la cuenta de WhatsApp.

– Instalar WhatsApp en el nuevo iPhone.

– Conectar el Android y un nuevo iPhone a la PC, en el iPhone pulsar en Confiar en esta computadora.

– Abrir MobileTrans o cualquiera de las apps que se hayan mencionado anteriormente (el proceso es igual) en la computadora y seleccionar WhatsApp Transfer.

– Ahora se detectará los dos dispositivos que se tienen conectados. Hay que poner uno como fuente y otro como destino.

– El proceso durará unos minutos, dependiendo del tamaño de los archivos.

Transferir archivos de un Android a otro

Para cambiar de un celular con Android a otro con el mismo sistema operativo se puede recurrir a Google Drive. El primer paso es guardar una copia desde el móvil que se va a dejar de usar.

Para eso hay que:

Abrir WhatsApp e ir hasta Ajustes > Chats > Copia de seguridad. Luego hay que presionar ’Guardar’. También se puede configurar el sistema para que se hagan copias de manera automática, sólo basta con activar esta opción y elegir cada cuánto se quiere que se hagan esas copias.

Una vez que se hizo la copia en Drive, ya se puede iniciar el proceso de transferencia de información en el nuevo móvil. En primer término se debe descargar WhatsApp al nuevo celular y seguir los pasos indicados. Al verificar el número de teléfono, la plataforma preguntará si se quieren restaurar los chats y archivos multimedia. Hay que presionar lo opción Restaurar.

En el caso de que el servicio no encuentre el archivo para restaurar es posible que no se esté usando la misma cuenta de Gmail que se utilizó para crear la copia. El otro punto es que no se utilice el mismo número de WhatsApp que se usó para crear ese historial.

Transferir chats de WhatsApp de un iPhone a otro

Para iPhone hay que recurrir al servicio en la nube de iCloud. Para hacer una copia de los chats, incluyendo contenido multimedia hay que ir hasta WhatsApp y luego entrar en Configuración > Chats > Copia de seguridad y seleccionar Realizar copia ahora.

También se puede elegir automatizar las copias para que se realicen con determinada frecuencia. Luego de instalar WhatsApp en el iPhone y de verificar la cuenta se pedirá al usuario si desea restaurar los chats.