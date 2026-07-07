Ya se puede consultar la liquidación de sueldo en Mi Argentina: el paso a paso para verlo desde el celular

Mi Argentina incorporó que se pueda ver la liquidación de sueldo. Foto: Gentileza Quédigital

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología comunicó que se incorporó una nueva funcionalidad en la aplicación Mi Argentina. Ahora se permite consultar la liquidación digital de haberes directamente desde la app.

Desde el Gobierno indicaron que está disponible para dispositivos Android y iPhone. Es una herramienta que fue desarrollada en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y facilita el acceso a la información laboral de manera simple, segura y desde un único lugar.

Liquidación de sueldo en el celular en Mi Argentina: cómo verlo

Desde la sección Trabajo/Mis Empleos, las personas usuarias pueden acceder a cada una de sus relaciones laborales y consultar el detalle de su liquidación, incluyendo salario bruto y neto, descuentos efectuados y contribuciones patronales declaradas por el empleador. La herramienta brinda mayor transparencia y control sobre la información laboral.

«Seguimos fortaleciendo Mi Argentina. Cada nueva funcionalidad significa más servicios, menos trámites y un Estado que aprovecha la tecnología para brindar soluciones concretas a las personas«, sostuvo el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua.

Mi Argentina es el perfil digital de la ciudadanía argentina. A través de la aplicación es posible realizar trámites, sacar turnos, acceder a credenciales y recibir información personalizada de manera digital.

La app permite realizar trámites y acceder a documentación digital, como el DNI, la Licencia Nacional de Conducir, la cédula verde, la constancia de CUIL y el Certificado Único de Discapacidad (CUD), entre otros.

La funcionalidad está disponible para las personas alcanzadas por el régimen de Liquidación Digital. Mi Argentina puede descargarse en argentina.gob.ar/miargentina.