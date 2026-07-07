Atención si viajas a la cordillera: cuál es el estado de las Ruta de Neuquén y Río Negro este martes 7 de julio

Las condiciones climáticas continúan afectando distintos tramos de la Ruta Nacional 40 en las provincias de Neuquén y Río Negro. Ante estas condiciones, Vialidad Nacional recomendó circular con extrema precaución debido a la presencia de lluvia, aguanieve y sectores de calzada con hielo.

Desde el organismo nacional indicaron que durante la mañana del martes 7 de julio, una motoniveladora trabajará en sectores estratégicos para continuar con las tareas de acondicionamiento y mejorar las condiciones de circulación.

Cuál es el estado de las Ruta de Neuquén y Río Negro este martes 7 de julio

En el tramo de los Siete Lagos en la Ruta Nacional 40, a la altura de Arroyo Partido la calzada permanece mojada y se registran neviscas y aguanieve. También se advirtió sobre la presencia de animales sueltos en la zona, por lo que el sector continúa habilitado, pero con circulación precautoria.

También sobre la Ruta Nacional 40, en el sector de Cerro Negro se informó que las banquinas presentan material producto de un derrumbe ocurrido en las últimas horas. No obstante, la calzada ya fue despejada y el tránsito se mantiene habilitado con precaución.

Por otra parte, entre el empalme con la Ruta Nacional 237 y Villa La Angostura, la calzada se encuentra mojada como consecuencia de las intensas lluvias que afectan la región. En ese tramo también se reportó la presencia de animales sueltos.

El estado de las Ruta de Neuquén y Río Negro este martes 7 de julio: zona con hielo en Ruta Nacional 23

Debido a las bajas temperaturas durante el fin de semana, Vialidad solicitó circular con extrema precaución en Ruta Nacional 23, entre Comallo y Dina Huapi por presencia de hielo en todo el tramo. Informaron sobre la Bbaja adherencia en el camino donde se presentaron equipos viales en la zona.

Ante este panorama que podría resultar perjudicial para las personas que viajen, se recomendó transitar a baja velocidad.

Las recomendaciones de Vialidad Nacional para circular en las Ruta de Neuquén y Río Negro este martes 7 de julio

Ante este panorama, las autoridades solicitaron a los conductores reducir la velocidad, mantener la distancia de frenado y respetar la señalización vigente, ya que todos los sectores mencionados permanecen transitables, aunque con precaución.

Vialidad Nacional recordó que la información oficial sobre transitabilidad puede consultarse a través de sus canales de atención y del sitio web de rutas nacionales.

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