"Sierras Girls": las curiosas traducciones en la web de Turismo de Córdoba

Las famosas “Sierras Chicas” como “Sierras Girls” y “Garotas Serras”. La ciudad de “Salsipuedes” como “Get out if you can”, “La Falda” como “Skirt”, “Almafuerte” como “Strong Soul” y “Alma Forte” y “Alta Gracia” como “High Grace”. Estas son sólo algunas de las insólitas traducciones que aparecieron en la página oficial de Turismo de la provincia de Córdoba y que causaron sensación en las redes sociales.

El portal “utiliza Google Translate para la traducción de contenidos a distintas lenguas”, explicaron desde la Agencia de Turismo del gobierno. “Si bien no es exacto e incluso tiene errores de contextualización en algunos casos, es una herramienta muy utilizada a nivel mundial, incluso en muchas páginas web de turismo de distintos países”, indicaron.

Además justificaron el uso de esa herramienta de traducción automática "luego de un análisis de posibilidades técnicas y de distintas propuestas de traducción realizadas por personas e instituciones especialistas en el tema”.

El tema llegó a las redes sociales de la mano de Martín Gaitán (@tin_nqn) y se volvió viral. “Che, tenemos que difundir el turismo de #Córdoba en el extranjero, hay que traducir la página a todos los idiomas. Pero bien eh, necesitamos los dólares. No se diga más”, señaló el tuitero.

Tras su primera intervención, llegaron otras traducciones de los usuarios de Twitter, aún más insólitas y que hacían referencia al error: “Charles Peace” (Carlos Paz), Jesus Mary (Jesus María) y Girl Clavero (Mina Clavero).

Desde el gobierno cordobés indicaron que a futuro implementarán una mejora en la traducción con un sistema mixto, que permita combinar herramientas automáticas con las correcciones que puedan introducir las personas.