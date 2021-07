Sigue «delicada» la maestra tras la explosión en Aguada San Roque

Más de 700 docentes se encontraron esta tarde en una transmisión virtual de Facebook para enterarse las últimas novedades sobre la explosión en Aguada San Roque y enviar fuerzas a la maestra Mónica Jara, gravemente herida en el incidente.

“Su estado es absolutamente delicado. Es una situación muy compleja, pero está en una clínica especializada para atender las heridas que tiene”, explicó el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo.

“Lo que nos han transmitido sus familiares es que es una situación complicada, pero hay expectativas puestas por la juventud de Mónica, por la fortaleza que tiene y por la energía que quienes la rodean le hacen llegar”, añadió.

Jara, de 34 años, continuaba grave en el hospital de Mendoza al que fue derivada la semana pasada. Tras el accidente sufrió quemaduras en un 70% de su cuerpo.

"Sabemos que no fue un accidente y que, de haber hecho las cosas como se debía, esto no habría sucedido. Esto no debió haber pasado nunca, pero debemos luchar para que no se repita", planteó Guagliardo.