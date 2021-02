Silencio político en el MPN tras proponer cambios en la elección de concejales de Neuquén

La advertencia del emepenista que fue presidente de la Convención Municipal, Rodolfo Laffite, de que la actual gestión MPN en la ciudad busca cambiar la elección de concejales con un mecanismo erróneo, enojó al oficialismo y le restó protagonismo a la iniciativa política. "Es demagógico y oportunista", dijeron.

Ningún referente del MPN quiso hablar sobre el planteo de Laffite de que debían llamar a una elección de convencionales para hacer el cambio, o de lo contrario enfrentar un juicio.

El intendente Mariano Gaido guardó silencio y dijo que el debate está en el Deliberante. El bloque del partido provincial rechazó las consultas periodísticas sobre el planteo de Laffite; mientras la oposición analiza si las modificaciones que puso sobre la mesa Gaido requiere de un llamado a elección de convencionales.

La propuesta oficial es cambiar 7 artículos de la Carta Orgánica por ordenanza y que luego los vecinos ratifiquen la decisión con un referéndum, que se haría junto con la elección de concejales y separada de los comicios nacionales de octubre.

Desde Juntos por el Cambio, El Frente de Todos o la Izquierda, calificaron a Gaido de oportunista o "demagógico" por el fundamento político de la enmienda: la reducción del costo político. También criticaron la intencionalidad del MPN en poner el tope de 18 representantes.

“Estamos de acuerdo con actualizar la Carta Orgánica (COM) y reformarla para consolidar elementos que tienen vigencia e incorporar nuevos e innovadores conceptos para mejorarla; nos llama la atención que los que más derrochan recursos públicos en las campañas electorales, sean los que proponen modificar la Carta Orgánica para reducir el costo de la política”, dijo desde el Frente de Todos, Marcelo Zúñiga.

Sostuvo que "si lo que pretenden es ahorrar, bien podrían unir las nacionales con las municipales y derogar la boleta electrónica, que tiene un costo de 200 millones", planteó Zúñiga.

Para Natalia Hormazábal, del Frente de Izquierda, la presentación de Gaido fue “un acto de profunda demagogia” porque si la prioridad fuera disminuir el costo de la política, hubieran adherido a la reducción salarial (equiparada al sueldo de una maestra) de los concejales, dijo.

Agregó que la propuesta oficial “no es una enmienda, sino una reforma”, pero que se buscó este mecanismo para “sortear” la convocatoria a una convención constituyente que trabaje en un cambio profundo.

“Estamos de acuerdo en que la elección de concejales debe ser cada 4 años y una sola, pero poner un tope de 18 concejales en el Deliberante cuando por Carta Orgánica debería ser mayor, es cercenar a las minorías y asegurarse una mayor representación. No es el momento en pandemia de una reforma cuando hay sectores que no tienen agua como en Casimiro Gomez, viene el invierno y habrá barrios que todavía no tienen acceso al gas y hay aún una gran cantidad de trabajadores que no están vacunados mientras en muchos lugares ni siquiera se aseguran las condiciones de higiene”, sostuvo la concejal.

Desde Juntos por el Cambio, la concejala de la UCR Jorgelina González, aseguró que la crítica de Laffite fue en dirección "no de lo que se reforma, sino cómo se reforma. Cuando la Legislatura quiso modificar la Carta Orgánica de Neuquén, no estaba facultada", dijo González y por eso retrocedió ante al juicio que le entabló el expresidente de la convención por no respetar la elección bianual que fijaron los convencionales constituyentes.

Agregó que la enmienda que propone Gaido, no altera el espíritu de los convencionales, a su entender. "Mientras haya representatividad, democracia, no modifica en nada el espíritu". Dijo que en la UCR "no creemos que elegir representantes sea un gasto, (Gaido) tiene que bajar los gastos corrientes que provocó el ingreso de más de 600 empleados, eso sí genera un costo político", criticó.