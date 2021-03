Sin fecha cierta para inaugurar el edificio de la escuela N° 232 de Huergo

La esperada inauguración del acondicionamiento y ampliación del edificio de la Escuela Primaria N° 232 de Ingeniero Huergo, aún no tiene fecha cierta, debido a que no se terminaron los trabajos en el interior y exterior, y no hay conexión a la red de gas.

A principios de este mes, por el avance en las obras, desde la cartera de Educación provincial se anunció que se había comenzado con el traslado del mobiliario para una pronta reapertura del edificio escolar a los alumnos y docentes; e incluso se había proyectado la inauguración del edificio para el 22 de marzo, pero se definió postergarla si fijar una nueva fecha.

Desde el Consejo Escolar Zona Alto Valle Este II, en una nota que se envió al Concejo Deliberante de Huergo se informó que luego de una reunión con el equipo directivo y docentes de la Escuela 232 y referentes del gremio Unter, se definió postergar la fecha inauguración.

Indicaron al mismo tiempo que las obras de refacción y ampliación se encuentran con un 98% de avance.

Al mismo tiempo desde el establecimiento educativo, se detalló que la empresa constructora “aún no ha finalizado los trabajos tanto en el interior, en el sector de cocina, como en el exterior de nuestra añorada escuela”.

“A esta situación debemos sumarle que el nuevo edificio no cuenta con el servicio de gas, telefonía ni internet; por lo que seguiremos trabajando desde la no presencialidad”, agregaron.

Los trabajos en la Escuela Primaria N° 232 “España”, comenzaron hace seis años atrás y estuvo plagada de problemas. La obra se licitó en 2015 y adjudicó a la empresa Bazkir que a pocos meses de iniciar los trabajos la abandonó aduciendo problemas financieros.

La situación derivó en la búsqueda de alternativas, entre ellas un posible acuerdo con el municipio de Huergo para ejecutar los trabajos mediante el sistema de obra delegada, que ya se había aplicado para la construcción del salón de usos múltiples de la Escuela Primaria N° 12 y del Jardín de Infantes N° 55.

Sin embargo, tampoco se pudo avanzar en la ejecución de las obras mediante este sistema, y la provincia convocó a una nueva licitación.

Antes de que se declarara la pandemia y se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Ministerio de Educación preveía la inauguración del edificio escolar en mayo de 2020. Las medidas de restricción provocaron una nueva demora para completar las obras pendientes.

La remodelación y ampliación del edificio escolar, abarcó una superficie de 709 metros cuadrados, de los cuales 187 metros cuadrados fueron refaccionados para contar con la sala de informática, sala de docentes, un aula chica y la reparación de los baños; mientras que la ampliación corresponde a la construcción de un salón de usos múltiples, un comedor con cocina, despensa, depósito de gimnasio, un área de gobierno con secretaría, dirección y vicedirección.