Sobre la pobreza

Neuquén

Me encuentro con un artículo que lleva por título “Argentina, segundo país con más miseria económica en el mundo”.

Tal afirmación se sustenta en el resultado estadístico de la agencia “Bloomberg, Misery Index”, donde también se apunta que Venezuela ocupó el primer lugar y Argentina el segundo en el año 2020, otorgándole al calificado como primero en el ranking un índice 7.459 y a Argentina 136,1, seguido por Irán con 75.



Llegado aquí acudí a las constancias que obran en mi archivo y así en el diario Río Negro de fecha 7/3/2011 me encuentro con una excelente entrevista realizada por el periodista Carlos Torrengo al economista Eduardo Amadeo que lleva por título “Pobreza es no elegir nada”, donde el entrevistado afirma “… los chicos de la villa tienen destruido el sistema de aspiraciones, no tienen futuro, solo presente y miserable, claro: pobreza y pobreza”.



Al referirse a la posibilidad de elección en el marco del trabajo y el desempleo afirma: “… no tienen sistema de elección porque el pobre no puede elegir. Las cosas cotidianas de la vida se le convierten en imposible” y agrega: “a los pibes que hoy entran en la adolescencia y no ingresaran a la secundaria, así tengan la asignación universal, la vida ya los toma deteriorados, forman parte del país que nunca podrá sacar la cabeza”.



Luego de 10 años desafortunados, los hechos nos hacen presagiar una Nación quebrada, perdida sin remedio, salvo que los que deban se decidan con firmeza derrotar la corrupción.

Hector Luis Manchini

DNI 7.779.947