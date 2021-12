Sobredosis de Soda, un tributo hecho desde el amor a la música, llega a Neuquén

Soda Stereo fue una banda que marcó a varias generaciones. Hayamos sido -o no- contemporáneos, nadie desconoce la influencia del trío liderado por Gustavo Cerati en la escena musical nacional. Ese mismo carácter icónico del grupo lleva a que proliferen los homenajes. De hecho, Bosio y Alberti están en plena gira “Gracias totales”, donde repasan la historia de Soda junto a varios invitados especiales.





En este contexto, las bandas tributo también forman parte del universo actual de Soda Stereo. Y dentro de esta categoría, “Sobredosis de Soda” es una de las bandas más reconocidas. Con 16 años de trayectoria, el grupo está asentado de tal forma que varias figuras del rock nacional han tocado junto a ellos, y suelen repetir el “sold out” en cada espectáculo que llevan adelante.

Este viernes, “Sobredosis de Soda” llega a la región: brindará un recital en el Cine Teatro Español, de Neuquén, a partir de las 21. Todo esto ocurrirá en el marco de su espectáculo “Todo volverá a ser como fue”, que ya viene girando por el país.

“Ya estamos con los últimos ajustes y ensayos. Tenemos ganas que llegue el viernes, volver a encontrarnos con el público de Neuquén… y sobre todo, con ganas de que esto vaya quedando un poco atrás y, como dice el espectáculo, todo vuelva a ser como antes”, explica Mariano Albergoli, voz y guitarra de la banda, quien dialogó con En Eso Estamos por RÍO NEGRO RADIO (FM 89.3 en Neuquén).

En plena gira, Albergoli reflexionó sobre lo que significó este 2021 para la banda. “Fue un año raro, ciclotímico. Cuando se efectuaron las reaperturas de marzo, salieron algunos shows que fueron un poco raros. Por la capacidad reducida, hacíamos funciones dobles y terminábamos arrasados. Ahora a partir de septiembre, cuando todo fue más normal, sentimos que vamos volviendo a lo que era antes. Hemos tenido la posibilidad de tocar, no nos podemos quejar”, aseguró.





Respecto a la gira, Mariano deslizó que “desde septiembre anduvimos por varias ciudades de Argentina, hicimos un show en el Estadio Obras celebrando los 16 años de la banda… y ahora el fin de año nos trae el retorno a Neuquén, con esta sensación de que ahora los shows se parecen más a lo que eran antes. Era raro tocar en una sala donde entran 5 mil personas y que haya 900. Te sentís como en el final de La Pantera Rosa, donde había un tipo solo aplaudiendo en un auditorio (risas)”.

Si bien Sobredosis de Soda es una banda tributo, la realidad es que llevan casi dos décadas en escena, más precisamente desde 2005. En ese sentido, es difícil no suponer que ya han cultivado su propio público, incluso por fuera del homenaje. Sobre el tema, el cantante explicó que “en nuestro público hay un poco de todo. Por un lado tenés chicos que descubren Soda y quieren escucharlos en vivo. Van buscando posibilidades y aparecemos nosotros, que tenemos muchos años tocando y hemos tenido la suerte de conseguir una buena reputación. Los elogios de la gente, el público y la prensa nos han puesto en un lugar de privilegio. Pero por otro lado, con el tiempo hemos entendido cómo tenía que ser un show homenaje a Soda”.

En un principio, el camino de “Sobredosis…” era bastante lineal al de Soda, replicando los shows con una puesta en escena muy similar. “Se sentía una incomodidad, una sensación rara en nosotros y en el público. Y vimos que tenía que haber una impronta propia, correrse de esa sensación que podía generar una frialdad. Cuando el show empezó a ser más auténtico, y fuimos más nosotros mismos, empezamos a notar una cercanía con el público”, explicó Mariano.

Sobre la banda, Albergoli aseguró que “somos tres fanáticos de Soda Stereo que respetamos la ideología de Soda en cuanto a cómo debe ser un show de ellos, la puesta en escena. Pintamos un cuadro propio con el trazo y el color de otro artista, pero lo hacemos nosotros. Somos tres fans tocando para otros fanáticos de Soda. Y eso generó una cercanía, una mística diferente en los shows, una complicidad”.





El homenaje se disfruta en cada espectáculo de “Sobredosis…”. Ya ocurrió en su visita anterior a la región, y ocurre en cada escenario. El amor a la banda original se siente. Mariano comentó que su primer acercamiento a Soda fue con solo 9 años, y que aquella primera sensación se replica en cada acorde actualmente. “En esto tiene que haber disfrute. En una época, entre 2017 y 2018, hemos llegado a hacer casi 90 shows por año. Y me pasaba que nunca pensé ‘quedan pocas canciones, me quiero ir a casa’. Lo disfrutamos mucho, nos gusta estar ahí, tocar esas canciones. Las escuchábamos de chico y las seguimos escuchando, no es un laburo nomás”, agregó el músico.

“Sobredosis de Soda” tiene, entre sus particularidades, el haber trabajado incluso con reconocidas figuras del rock, gente que supo estar con Cerati, Bosio y Alberti. “Es un gusto, más allá de lo que se genera en el escenario. Y es un regalo para el público también. Lo más lindo se da en la previa, con mil historias, testimonios en primera persona”, explica Mariano. Allí supieron compartir con Leo García, Fabián Von Quintiero, Marcelo Moura y Daniel Sbarra, Javier Herrlein y muchos más.

¿Con qué se podrá encontrar el público que se acerque al Cine Teatro Español? En principio, con “una celebración a la carrera de Soda”. Según explica el cantante, “nos gusta mantener el concepto de show aleatorio: esto significa que no vamos a volver a hacer nunca una noche temática igual a un show que hizo Soda. Yo quiero generar una sorpresa, que vos vengas con la expectativa de no saber qué canciones vamos a tocar. Hace años nos tomamos la costumbre de hacer muchos Lados B, muchas canciones que no han sido tan tocadas en vivo, muchas canciones solistas de Gustavo… Hay un poco de todo. El viaje va por ahí, te llevamos por todas las etapas. El Delorean labura mucho, va de los 80’ al 2000, pero la idea es que al terminar una canción vos tengas la expectativa de decir ‘uh, qué viene ahora’”.

Así, este viernes desde las 21, el público que se acerque al Cine Teatro Español podrá disfrutar de un homenaje en Neuquén. Hecho por fanáticos, a la medida de los fanáticos. Y sobre todo, hecho con amor por la música y el legado de Gustavo Cerati y de todo Soda.



Entradas



Las entradas se pueden adquirir en Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén) o en el sitio web LivePass (https://livepass.com.ar/events/sobredosis-de-soda-en-neuquen).