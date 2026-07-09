147 años de Choele Choel: Barrio Maldonado se integra más a la ciudad

Hay obras que modifican la circulación. Y hay otras que, además, logran transformar el vínculo emocional entre una ciudad y sus barrios. El pavimento en el barrio Maldonado pone un pie y otro sobre ambas instancias.

Durante décadas, el barrio creció con identidad propia. Sus vecinos sostuvieron pertenencia y comunidad aun en medio de reclamos históricos vinculados a la infraestructura urbana: calles de tierra, dificultades de transitabilidad y una sensación permanente de postergación que formó parte de la historia cotidiana de uno de los sectores más populares de Choele Choel.

Por eso, el avance del pavimento sobre la avenida Don Bosco no aparece solamente como una obra vial. Para los vecinos representa una reparación histórica.

La obra -financiada íntegramente con fondos municipales, con una inversión cercana a los 400 millones de pesos– fue anunciada como parte de un proyecto más amplio: consolidar un nuevo Acceso Oeste para Choele Choel y transformar una zona estratégica que durante años esperó infraestructura de fondo. Las primeras cuadras pavimentadas ya comienzan a modificar la imagen urbana del Maldonado y, al mismo tiempo, el modo en que el sector se integra al resto de la ciudad.

La transformación tiene un fuerte valor simbólico. El pavimento no llega solamente para mejorar la circulación: llega para cambiar la manera en que un barrio se conecta con su ciudad. Maldonado aparece ahora como una nueva puerta de ingreso a Choele Choel, acompañando el crecimiento urbano hacia el oeste y consolidando un sector que históricamente quedó relegado de las grandes obras de infraestructura. La avenida Don Bosco deja de ser una calle de acceso para convertirse en un corredor urbano con otra escala de circulación, integración y desarrollo.

Y detrás del pavimento, la imprimación y las máquinas, aparece también algo menos visible pero igual de importante y emocionante: la decisión política de intervenir donde durante mucho tiempo parecía más fácil seguir esperando.

En una ciudad que proyecta su futuro y obliga a pensar nuevas centralidades y nuevas formas de conectividad, el pavimento en Maldonado empieza a escribir una página distinta para el barrio. Una de esas obras que, probablemente dentro de muchos años, seguirá siendo recordada de manera simple pero contundente: las cuadras que cambiaron para siempre la historia del barrio.