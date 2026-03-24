24 de marzo en Viedma: la marcha por la memoria volvió a las calles a 50 años del golpe de Estado

Bajo la lluvia, vecinos y organizaciones marcharon por el centro en un nuevo 24 de marzo. Foto: Marcelo Ochoa.

La tarde cayó gris sobre Viedma, pero no alcanzó para opacar la movilización por el 24 de marzo. A 50 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, vecinos y organizaciones volvieron a marchar para decir, una vez más, «Nunca Más».

La convocatoria comenzó a tomar forma cerca de las 17 en la plaza San Martín, donde familias, organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones políticas se fueron reuniendo con banderas, carteles y los pañuelos blancos.

La movilización recorrió las calles céntricas con consignas por memoria, verdad y justicia. Foto: Marcelo Ochoa.

24M: una marcha con presencia de distintas generaciones

La movilización fue encabezada por familiares de víctimas del terrorismo de Estado, acompañados por organizaciones y vecinos. Entre los presentes, se destacó la participación de jóvenes, que año a año se suman a sostener la memoria.

La marcha partió desde la plaza San Martín y avanzó por el centro de la ciudad. Foto: Marcelo Ochoa

Pañuelos, banderas y carteles acompañaron la movilización por las calles de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

El recorrido avanzó por el centro de la ciudad en un andar pausado, marcado por consignas, aplausos y el recuerdo constante de los 30.000 desaparecidos.

Un día atravesado por la memoria

La movilización de la tarde fue el cierre de una jornada con distintas actividades en la capital rionegrina. Por la mañana se realizó el acto oficial en la Municipalidad, con la participación de autoridades, familiares y vecinos.

La marcha por la memoria volvió a ocupar el centro de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

Más tarde, el tradicional pañuelazo volvió a teñir de blanco el Puente Ferrocarretero, un espacio emblemático que une a Viedma con Carmen de Patagones y que se ha consolidado como punto de encuentro en distintas expresiones sociales.