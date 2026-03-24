24 de marzo en Viedma: la marcha por la memoria volvió a las calles a 50 años del golpe de Estado
La marcha por la memoria se realizó con concentración en la plaza San Martín y recorrido por el centro, en una jornada marcada por la lluvia.
La tarde cayó gris sobre Viedma, pero no alcanzó para opacar la movilización por el 24 de marzo. A 50 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, vecinos y organizaciones volvieron a marchar para decir, una vez más, «Nunca Más».
La convocatoria comenzó a tomar forma cerca de las 17 en la plaza San Martín, donde familias, organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones políticas se fueron reuniendo con banderas, carteles y los pañuelos blancos.
24M: una marcha con presencia de distintas generaciones
La movilización fue encabezada por familiares de víctimas del terrorismo de Estado, acompañados por organizaciones y vecinos. Entre los presentes, se destacó la participación de jóvenes, que año a año se suman a sostener la memoria.
El recorrido avanzó por el centro de la ciudad en un andar pausado, marcado por consignas, aplausos y el recuerdo constante de los 30.000 desaparecidos.
Un día atravesado por la memoria
La movilización de la tarde fue el cierre de una jornada con distintas actividades en la capital rionegrina. Por la mañana se realizó el acto oficial en la Municipalidad, con la participación de autoridades, familiares y vecinos.
Más tarde, el tradicional pañuelazo volvió a teñir de blanco el Puente Ferrocarretero, un espacio emblemático que une a Viedma con Carmen de Patagones y que se ha consolidado como punto de encuentro en distintas expresiones sociales.
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