Viedma conmemora el 24 de marzo con vigilia, actos y propuestas culturales por los 50 años del golpe

La vigilia en la Casona Bachi Chironi volvió a reunir a vecinos y organizaciones en una noche de memoria. Foto: Mauricio Martin.

Con la vigilia ya en marcha en la noche del 23 de marzo, Viedma transita horas de memoria y reflexión al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976.

El encuentro se desarrolla en la Casona de Derechos Humanos «Bachi Chironi», donde vecinos, organizaciones y referentes se reúnen como cada año para compartir una jornada cargada de significado, en la antesala del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

La comunidad participó de la tradicional vigilia en la previa del Día de la Memoria. Foto: Mauricio Martin.

Una noche cargada de significado marcó el inicio de las actividades en Viedma. Foto: Mauricio Martin.

Las actividades continuarán este 24 de marzo con la agenda prevista junto al Municipio. A las 10 de la mañana se realizará el acto institucional, mientras que por la tarde tendrá lugar la tradicional marcha, abierta a toda la comunidad.

La agenda conmemorativa se amplía con propuestas culturales este 24M

La programación conmemorativa seguirá con propuestas culturales. El miércoles 25 habrá funciones especiales en el Cine Rex, donde se proyectará el documental «López: el hombre que desapareció dos veces«, dirigido por Jorge Colás y reconocido en el Festival Audiovisual Bariloche 2025. La actividad será con entrada libre y gratuita y contará con la presencia del realizador, quien brindará una charla abierta al público.

La vigilia volvió a ser un punto de encuentro para sostener la memoria colectiva. Foto: Mauricio Martin.

Las iniciativas son impulsadas de manera conjunta por la Municipalidad de Viedma, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia de Viedma y Patagones y el Cine Rex.