Viedma conmemora el 24 de marzo con vigilia, actos y propuestas culturales por los 50 años del golpe
La capital rionegrina vive la vigilia y se prepara para una jornada central con acto oficial, marcha y actividades culturales abiertas a la comunidad.
Con la vigilia ya en marcha en la noche del 23 de marzo, Viedma transita horas de memoria y reflexión al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976.
El encuentro se desarrolla en la Casona de Derechos Humanos «Bachi Chironi», donde vecinos, organizaciones y referentes se reúnen como cada año para compartir una jornada cargada de significado, en la antesala del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Las actividades continuarán este 24 de marzo con la agenda prevista junto al Municipio. A las 10 de la mañana se realizará el acto institucional, mientras que por la tarde tendrá lugar la tradicional marcha, abierta a toda la comunidad.
La agenda conmemorativa se amplía con propuestas culturales este 24M
La programación conmemorativa seguirá con propuestas culturales. El miércoles 25 habrá funciones especiales en el Cine Rex, donde se proyectará el documental «López: el hombre que desapareció dos veces«, dirigido por Jorge Colás y reconocido en el Festival Audiovisual Bariloche 2025. La actividad será con entrada libre y gratuita y contará con la presencia del realizador, quien brindará una charla abierta al público.
Las iniciativas son impulsadas de manera conjunta por la Municipalidad de Viedma, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia de Viedma y Patagones y el Cine Rex.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar